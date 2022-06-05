TSYD Urla havuzu açıldı

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır kullanılamayan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Urla Olimpik Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Büyük emekler harcanan havuz, son derece modern görünümüyle Türk sporunun hizmetine sunuldu.

Tesisin açılış törenine TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, TSYD Genel Merkezi ve TSYD İzmir Şubesi yöneticileri ile dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada şube yönetimi olarak yıllarca çocuklara bu tesiste yüzme öğretebilmek için kurs açtıklarını belirten TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, “Pandemi koşulları dolayısıyla bu kurslara ara vermek zorunda kaldık. Bu sene tesisimizi tekrar açmaya karar verdik. Tesis eskiydi, açıkçası altyapısının yenilenmesi, değişmesi gerekiyordu. Bu noktada Genel Başkanımız Oğuz Tongsir destek oldu ve biz orada rahatladık. Genel başkanımız sağ olsun hem maddi olarak hem de daha çok da manevi olarak hep yanımızdaydı. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz Urla'ya, İzmir'e ve Türk sporuna hayırlı olsun” dedi.

Tongsir: “Amacımız hizmet etmek”

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise dernek olarak amaçlarının üyelere ve spora hizmet etmek olduğunu söyleyerek, “Benim başkanlıktaki 7. senem. Daha önce birkaç yeri daha düzelttik, dokunduk, çok güzel hale geldi. Eğer bir dernekte görev yapıyorsanız hizmet edin, kimse sultan değil. Hepimiz üyelerin emrindeyiz. Biz bu felsefeyle çalıştık ve bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.