TTO Başkanı yeniden Olgun oldu

9 yıldır oda başkanlığı yapan Abdulvahap Olgun, tüm meclis üyelerinin oyu ile yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilerek üçüncü döneme başladı. Meclis başkanlığına da Bekir Söyler seçildi.

Torbalı Ticaret Odasının 13 Ekim'de yapılan meslek komiteleri seçiminde Abdulvahap Olgun'un mavi listesinden seçilen 21 meclis üyesi ve 49 meslek komitesi üyesi ilk toplantısını yaptı. TTO'da 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu, meclis başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve meslek komitesi başkanları seçildi. İlçe seçim kurulunun huzurunda yapılan seçimde, 9 yıldır TTO Başkanlığı görevini yürüten Abdulvahap Olgun, tüm meclis üyelerinin oybirliği ile yeniden seçildi. Meclis başkanı Erkan Aksoy'un yeni dönemde aday olmaması üzerine Bekir Söyler tek aday olarak girdiği seçimde oybirliği ile seçildi. Meclis başkan yardımcılıklarına Mehmet Baykara ve Mustafa Ateş seçildi. Kâtip üye ise Dr. Demet Aslan oldu. Yönetim kurulu Erkan Aksoy, Volkan Karatoklu, Ahmet Ayaz, Tuncay Karaman, Mustafa Ateş ve Mustafa Ak'tan oluşurken, TOBB delegeliklerine Aydın Mimaroğlu, Mahmut Öztaş ve Volkan Karatoklu seçildi.

“Sorumluluğumuz arttı”

Seçim sonucunda bir değerlendirme yapan TTO Başkanı Olgun, yeni dönemde sorumluluklarının daha da arttığını ifade edip “Tek aday olmamıza rağmen yüze 62'lik katılım ve oybirliği ile seçilmemiz üyelerimizin bize olan güvenini ortaya koyuyor. Ayrıca oda başkanlığına aday çıkmaması bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 4 yıl boyunca hizmetimizi daha ileriye taşıyacağız” dedi. Meclis başkanlığına seçilen Bekir Söyler ise “Meclisimiz teveccühü ile yeni dönemde görev alacağız. 4 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. Odaya daha fazla katkı koyacağım. Yeni dönemde görev almayan eski meclis başkanımız Erkan Aksoy'a da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.