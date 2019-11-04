TTO'un çalışmaları akademinin radarında

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nın çalışmaları, Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler-Tanıtım Anabilim Dalından sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalında yüksek lisans tez konusu oldu. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Odamızın çalışmalarının akademik çevrelerin ilgisini çekmesi bizim için oldukça önemli" dedi.

Geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler-Tanıtım Anabilim Dalı öğrencisi Aliosman Kesgin, Torbalı Ticaret Odası (TTO) başkanlığında 6. yılını dolduran Abdulvahap Olgun'un uyguladığı yönetim modelini "Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşumundaki rolü" ismi ile yüksek lisans bitirme tezi haline getirmişti. Ege Üniversitesi ile birlikte akademik çevrenin radarına giren Torbalı Ticaret Odası, bu sefer de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Nur Çelik Efşan tarafından bitirme tezine konu oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Ferit İzci, Dr. Vedat Yılmaz ve Adıyaman Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Murat Sezik'ten oluşan jüri kurulu tarafından 304 sayfalık yüksek lisans bitirme tezi başarılı bulunarak, Nur Çelik Efşan'a Uzman unvanı verildi. Ayrıca başarılı bulunan bitirme tezi sonrasında öğretim görevlisi Dr. Vedat Yılmaz ve öğrencisi Nur Çelik Efşan'ın TTO'yu konu alarak yazdıkları “İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği” isimli araştırma makalesi Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisinde yayımlandı.

"Üç ay boyunca tüm çalışmaları yerinde izleme imkânım oldu"

Torbalı Ticaret Odası üzerine yaptığı çalışmaları Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi'nde araştırma makalesi olarak yayımlayan Nur Çelik Efşan “Yerel kalkınmada Torbalı Ticaret Odası'nı bitirme tezi konusu olarak seçmemdeki en önemli etmen Torbalı'nın Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesi olması ve TTO'nun burada izlediği rol oldu. Üç ay boyunca tüm çalışmaları yerinde izleme imkânım oldu. Bu çalışmada yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı ekseninde Torbalı Ticaret Odasının yürüttüğü faaliyetler ve ilçe ekonomisine katkılarını Başkan Abdulvahap Olgun ve ekibiyle yaptığım görüşmeler sonucunda ortaya çıktı. Ayrıca bu tez Torbalı'nın ekonomik kalkınmasına yönelik ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Yaptığımız çalışma sonucunda Torbalı Ticaret Odası'nın ilçedeki ekonomik ilerlemenin öncüsü olarak kabul edildiği, oda üyelerine yönelik verdiği tüm hizmetlerle, ilçedeki yerel ekonomik kalkınmanın yön belirleyicisi ve sağlayıcısı olduğu tespit ettik. Odanın çalışmalarının Ege Üniversitesi tarafından tez konusu haline getirilmesi dikkatimizi çekti" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının akademik çevre tarafından ilgi görmesinden dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Olgun, "Görev yaptığımız süreç içerisinde daima öncü olmaya çalıştık. Çok iyi bir ekibimiz var, arkadaşlarımızla birlikte güzel işlere imza attık. Oda olarak geçtiğimiz aylarda Ege Üniversitesi tarafından tez konusu olmuştuk. Şimdi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tez konusu olduk. Özellikle akademik çevrelerin çalışmalarda bizleri konu almaları onur vericidir. Akreditasyonunu tamamlamış bir oda olarak çalışmalarımızı kurumsal bir yönetim modeli üzerine oturttuk. Bugün itibari ile sözü dinlenen, kulak verilen, ülke genelinde gündeme gelen, icraatları ile ses getiren bir oda oldu Torbalı Ticaret Odası. Zaten akademik olarak çeşitli üniversitelerden destek alıyoruz. Oda üyelerimiz, meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu, personelimizi ile iyi bir takım olduk. İnşallah hep birlikte Torbalı'nın kalkınması, gelişmesi ve tam manası ile ‘Cazip Kent' olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.