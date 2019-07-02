TÜBİTAK Ödüllerine Ege Üniversitesi damgası

TÜBİTAK İzmir Bölge Sergisinde, sağlık kategorisinde birincilik ve üçüncülük ödüllerini elde eden üniversiteliler başarılarını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte kutladı.

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında birincilik ödülünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Çağıl Kalender, ‘‘Alzheimer Tedavisinde Modifiye Myricetin İlacı'' adlı projesiyle kazanırken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Mustafa Karataş ve Feyza Sakın ise ‘‘ Organ Naklinde Organın Vücut Dışındaki Yaşam Süresinin Arttırılması'' başlıklı projeleri ile üçüncülük ödülünün sahibi oldular.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen kahvaltıda öğrencileri kutlayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesinin başarı geleneğinin sizlerle devam ettiğini görmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarılarınızın ilerleyen dönemde yeni projeler geliştirmenizde motivasyon kaynağı olmasını diliyorum. Bilim üreten ve bilgiyi ürüne dönüştürebilen bir nesil olacağınıza yönelik inancım tam. Bu tür atılımların ülkemiz ekonomisine ve insanımıza büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Bu nedenle başarınızı tekrar kutluyorum” diye konuştu.

“Etkili bir tedavi sağlamayı amaçlıyoruz”

Çağıl Kaleder'in ‘Alzheimer Tedavisinde Modifiye Myricetin İlacı' Projesi Eylül ayında İstanbul'da Teknofest kapsamında düzenlenecek olan TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Proje Yarışması Ulusal Sergisine katılarak burada da yarışma şansı kazandı.

Projesi konusunda bilgi veren Kalender şöyle konuştu:

“Henüz bir tedavisi olmayan Alzheimer hastalığı için projemizde tasarladığımız ilaç formasyonu ile etkili bir tedavi sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor, tasarladığımız ilacın etken maddesinin Alzheimer hastalığı tedavisindeki farklı fonksiyonlarını keşfediyoruz.”

Mustafa Karataş ise organ naklinde organın vücut dışındaki yaşam süresinin artırılması için akıllı polimer teknolojisi geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Geliştireceğimiz akıllı polimerler sayesinde organ nakillerinde transfer problemlerine dayalı organ kaybının önüne geçmeyi ve nakil başarısını artırmayı planlıyoruz'' diye konuştu.