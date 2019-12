Çiğli Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 2020 yılında yapılması planlanan TÜBİTAK projeleri için "Karşılıklı Yardım ve İş Birliği" protokolleri imzalandı. Çiğli Belediye Başkan Başkan Utku Gümrükçü, "TÜBİTAK projeleri ile Çiğlili çocuklarımız bilimle, doğayla buluşacaklar. Aynı zamanda Çiğli'deki yönetici kadronun gelişimi için de çalışmalar yapacağız" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) protokolleri, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse arasında imzalandı. İmza töreninde ayrıca Çiğli İlçe Eğitim Şube Müdürü Şahap Demir ve kurumların proje ekipleri de hazır bulundu. Çeşitli alanlarda iş birliği sağlayan protokollerin, TÜBİTAK'ın Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ve Bilim Şenlikleri Destekleme Programına ortak başvuruyu kapsadığı bildirildi.

Çocukların bilim ve doğayla daha fazla bir arada olacağı projeleri gerçekleştirmek için kurumlarla sağlanan iş birliklerini önemsediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "TÜBİTAK projeleri ile Çiğlili çocuklarımız bilimle, doğayla buluşacaklar. Aynı zamanda Çiğli'deki yönetici kadronun gelişimi için de çalışmalar yapacağız. Biz Çiğli Kent Sempozyumunu yaparken yolumuzu bilim aydınlatacak demiştik. Üniversitemiz ve milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte hareket etmekten ve proje geliştirmekten çok mutluyuz. Umarız bu proje başvurularımızın hepsi kabul görür ve hayata geçirebiliriz. Çiğli'nin geleceği ve mutluluğu için sayın rektörümüzle ve müdürümüzle çok daha fazla projeye imza atacağımıza inanıyorum. Kendilerine bu güzel iş birliği için teşekkür ediyorum" dedi.

"En değerli servetimiz gençlerimiz"

Ürettikleri bilginin sadece üniversite sınırları içinde kalmaması gerektiğini belirten İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de, "Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz ve Çiğli'nin gelişimi için her türlü projenin üretimine ve uygulamasına destek vereceğiz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin iyi eğitim alması, bilimle iç içe yetişmesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK projelerinde ortak olmayı önemsiyoruz. Bu tür projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Üniversiteler gençleri de barındırması açısından büyük bir dinamizm oluşturuyor. En değerli servetimiz gençlerimiz. Bulundukları yerde mutlu olabilecekleri alanlar oluşturmalıyız. Hepimizin görevidir bu. Ürettiğimiz bilginin sadece üniversitemiz sınırları içinde kalmasını istemiyoruz. Toplumumuzun her kesiminin hem bilgi, hem bilinç hem de teknoloji olarak dönmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu noktada belediye ve sivil toplum örgütleri ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu da iyi bir başlangıç oldu" şeklinde konuştu.

Projelerin kabul görmesi halinde haziran ve ekim aylarında gerçekleşecek olan bilim şenliklerine 40 bin öğrencinin katılması öngörülüyor. Yapılacak şenliklerde hem sosyal hem de fen bilimleri üzerine bir çok atölye çalışması ve etkinlikler gerçekleşecek.