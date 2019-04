Tugay mezun olduğu lisede duygusal anlar yaşadı

Mezun olduğu İnönü Lisesi'nin Kariyer Günleri etkinliklerine konuk olan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yıllar sonra geldiği okulunda duygusal anlar yaşadı. Genç öğrencilerle yapılan söyleşide konuşan Tugay, “Hayalim pilot olmaktı ama doktor oldum. Hiç pişmanlık duymadım” dedi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşinin yönetimini okul mezunlarından Beyin Cerrahı Op. Dr. Aytekin Koçyiğit yaparken mezunlar Başkan Tugay, Uzman Psikolog Gülnaz Buralı ve Turizm Rehberi Yeşim Çetinçelik konuşmacı olarak katıldı. İlk konuşmacı olan Cemil Tugay, “Ben 1983 mezunuyum ve bu salon bizim edebiyat kolu sınıfımızdı. Bu gördüğünüz okulun her köşesinde bir anım var. Hayatımın özel ve değerli anlarının geçtiği yerdeyiz şu an. İnsan duygulanıyor, değişik bir his. İnönü Lisesi mezunu olduğum için hep gurur duydum” diye konuştu.

“Hayalim pilot olmaktı”

Lisede hayalini kurduğu mesleğin pilotluk olduğunu anlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman pilot olabilmek için Hava Harp Okulu'nda okumak gerekiyordu. Bir gün bir öğretmenimiz sınıfa ‘ne olmak istiyorsunuz?' diye sordu. Tüm sınıf doktor olmak istediğini söylerken ben pilot olmak istediğimi söyledim. O sınıftan bir tek ben doktor çıktım ama bir tek pilot çıkmadı. Ailemin tavsiyesiyle doktor oldum. Doktor olduğum için hiç pişman olmadım.”

80'li yılların mezunları katıldı

Uzman Psikolog Gülnaz Buralı ve Turizm Rehberi Yeşim Çetinçelik'in de tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulunduğu etkinliğe okul müdürü Ali Dadan'ın yanı sıra 80'li yılların mezunlarından Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık ve Süreç Film Şirketi'nin sahibi İnci Kırhan da katıldı.