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Tugay'dan Kılıçdaroğlu ziyareti

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.

Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Cemil Tugay, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 3 aylık görev süresinde yaptıklarını, başlayan ve başlayacak olan projelerini anlatan Başkan Tugay, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının görevlerini iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını söyledi. Tugay, Kılıçdaroğlu'na “Size Karşıyakalıların selamını getirdim” derken, Kemal Kılıçdaroğlu da “Memnun oldum. Karşıyakalılara selam ve sevgilerimi iletin” diye konuştu. Tugay CHP Genel Başkanına ziyaretin anısına Latife Hanım Köşkü maketini takdim etti.

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