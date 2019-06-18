Tugay'dan sabah mesaisi

Cemil Tugay, sabah mesaisine Örnekköy'deki Şantiye Tesisleri'nde başladı. Saat 07.00 sıralarında temizlik işçileri ile bir araya gelerek kahvaltı eden Başkan Tugay, taşerondan belediye şirketine geçen işçilerin maaşlarını iyileştirebilmek için çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Cemil Tugay, Örnekköy'deki Şantiye Tesisleri'nde işçilerle kahvaltı yaptı. İşçilerin en çok şikayet ettiği konu olan düşük maaşları yükseltmeye hazır olduğunu vurgulayan Tugay, "Aldığınız ücretlerin yeterli olmadığını çok iyi biliyorum. Göreve başladığım ilk günden beri, belediye bünyemizde bulunan Personel A.Ş çalışanlarının ve özellikle temizlik işleri personelimizin maaşlarını yükseltebilmek için bir yol arıyorum" dedi. "Ben maaşlarınızı yükseltmeye hazırım" diyen Tugay, "Bu belediyenin her türlü masraf ve giderinden kısıp sizin maaşlarınızı hak ettiğiniz seviyeye çıkarmaya hazırım. Ancak bunu yasal sorunlar nedeniyle yapamıyoruz" dedi.

Süreç hakkında işçilere bilgi veren Tugay, şöyle devam etti:

"Taşeron işçilerin belediye şirketlerine geçişi için çıkarılan ve yüzde 4+4 zam verilen Kanun Hükmünde Kararname ile elimiz kolumuz bağlanmış durumda. Bu kararnameye uyma zorunluluğu olan bir belediye şirketi yapılanması varsa, hiç kimse bunun dışında bir zam yapamaz. Aksi takdirde işçilere zimmet çıkar, yapan da yargılanır. Bu konuyu çözmek için sendika ile birlikte çalışıyoruz, hükümete yazı yazıyoruz, yetki istiyoruz, bakanlıktan izin istiyoruz; ancak şu ana kadar bu işin bir çözümünü bulamadık; ama formül arayışına devam ediyoruz. Çok daha iyi maaşları hak ediyorsunuz, bundan bir şüphem yok. Ancak kanunsuz bir iş yapamayız. Bir yol bulup bu sorunu çözeceğiz. Bana güvenin, bir şekilde ücretlerinizi iyileştireceğiz."