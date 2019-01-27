Tuğçe Kandemir İzmirli hayranlarıyla buluştu

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Tuğçe Kandemir'i ağırladı. ‘Benim Öyküm' isimli şarkısıyla sosyal medyada dikkatleri çeken ve çıkış yapan Tuğçe Kandemir, Optimum ziyaretçileri ile mini konser ve imza gününde buluştu. Genç şarkıcı, konserin ardından hayranları ile fotoğraf çektirerek sohbet etti. Ziyaretçiler, Kandemir'in birbirinden güzel şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken genç müzisyenin görüntülerini cep telefonları ile kaydetti.

Etkinlik öncesi konuşan Kandemir, “İzmir'i ve İzmir seyircisini çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Şarkı yazmaya ve yazdığım şarkıları satmaya devam ediyorum. Yüksek lisansım devam ediyor. Akademisyen olduğum zaman da şarkı yazmaya devam edeceğim. 2019 benim şarkılarımla dolu bir yıl olacak. Bir şeyi hiçbir zaman tek başınıza yapmıyorsunuz. Arkada bir ekiple yapıyorsunuz. Görünmeyen dağlara çok teşekkür ediyorum” dedi.