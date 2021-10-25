Türkiye Genç İş insanları Derneği (TÜGİAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş, İzmir'deki ulusal ve yerel basının temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye Genç İş insanları Derneği (TÜGİAD), İzmir basını ile buluştu. Etkinliğe; Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş, İzmir'deki ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı. Basın buluşmasının ardından TÜGİAD Ege Şubesi organizasyonunda düzenlenen, “Küreselden Yerele Ekonomide Durum ve 2022 Beklentileri” toplantısı; TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ardından TÜGİAD Ekonomi Danışmanı Ekonomist Murat Sağman, Ekonomist Gülden Atabay ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, “Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir panelde bir araya geldi.

“Daha etkin yöntemler devreye alınmalı”

İzmir basının Merkez Bankasının son faiz indirimi sonrası dövizdeki artışa ilişkin sorularını yanıtlayan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den 16'ya indirmesinin ardından döviz kurlarındaki yükseliş iş dünyasında endişeleri beraberinde getirdi. Güven ortamını oluşturmak için süratle etkin yöntemlerin devreye alınması gerekir” dedi.

Çevikel, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF), Türkiye'yi gri listeye alması hakkında ise “Bu durum, ihracatçıyı olumsuz yönde etkileyerek para transferlerini de zora sokacaktır” şeklinde görüş belirtti.

“Kurlardaki sert yükseliş güvensizliği tetikler”

Çevikel, “Hem üretici, hem de tüketici üzerindeki enflasyon yükü sürekli olarak yükseliyor. Bu dönemde Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 baz puan indirim yapma kararı ile birlikte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket karşısında Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı, istenmeyen bir tabloya yol açtı. Enerji başta olmak üzere üretici üzerindeki maliyetlerin her gün daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte fiyat istikrarının sağlanması, dövizde kırılganlığın giderilmesi, satın alma gücünün artırılması öncelikler olarak belirlenmeli. Bu yönde atılacak adımlar ile yatırımcının iştahının kaçırılmasının önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.

“Yapısal reformlara odaklanılmalı”

Dünya genelinde ham madde temini, lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan zorluklara ve artan maliyetlere karşı sanayicinin kararlılıkla üretmeye devam ettiğine de dikkati çeken Çevikel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ekonomi yönetiminden reel ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltacak etkin adımları beklerken, yapısal reformlara da odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasaları rahatlatacak, yatırım ve üretimi teşvik edecek hamleler için zaman kaybedilmemeli. İş dünyası olarak zorlu koşullarda da mücadelemizi sürdürdük, üretimde hız kesmeden ekonomimize katkı sunmak için gece gündüz çalıştık. Ortak akılla hayata geçirilecek çalışmalar, zararları minimize ettiği gibi maksimum fayda sağlayacaktır. Sürdürülebilir büyüme için tüm bu enstrümanlara ihtiyaç var. Gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıkların reel ekonomi üzerinde yaşattığı baskı mutlak surette azaltılmalıdır.”

“Üniversitelerle iş birliği yapıyoruz”

Çevikel'in ardından söz alan TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Ege şubesinin İzmir merkezli olarak 2013 yılında kurulduğunu; Denizli, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya ve Manisa'nın bu şubenin altında faaliyet gösterdiğini söyledi. Ege şubesinin yaklaşık 15 sektörü temsilen, 55 üyeye sahip olduğunu kaydeden Sebastien Durmuş, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Ege'deki üyelerimiz; inşaat, tarım, yazılım, makine, gıda, akaryakıt, denizcilik ve uluslararası nakliye sektörlerinde yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyorlar. TÜGİAD Ege Şubesi, özellikle akademi ile iş birliklerine ve genç mezunların girişimciliğini desteklemek misyonu üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İzmir üniversiteleri ile protokoller yaparak projeler geliştiriyor. TÜGİAD olarak günümüzde üniversite öğrencileri arasında girişimciliğin ikinci plana itilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ülkemizin girişimcilere ve KOBİ'leri ileriye taşıyacak donanımlı yöneticilere ihtiyacı var. Bu anlamda hayata atılmaya hazırlanan üniversiteli öğrencilere girişimciliğin püf noktalarını ve iş yaşamında başarılı bir yönetici olmak için atılması gereken adımları anlatıyoruz. Ülkemize yeni girişimciler ve donanımlı yöneticiler kazandırma hedefiyle birçok faaliyette bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz.”