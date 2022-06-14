Tuğla yüklü kamyon devrildi, otoyol trafiğe kapandı

İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yol, bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlatırken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.