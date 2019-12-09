Uluslararası Engelleri Sanatla Aşmak Sempozyum Atölye ve Sergisinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Programın uluslararası düzeyde yapılmış olmasının üniversitemizin, araştırma üniversitesi olma hedefine katkı vereceğine inanıyorum. Özellikle tüm kampüsümüzü engelsiz hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Engelleri Sanatla Aşmak Sempozyum Atölye ve Sergisi başladı. Öğrenciler ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrenci ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma çok sayıda akademisyen katıldı.

Program; Filiz Adıgüzel Toprak, Özkan Birim, Fikret Cüretlibatır, Cansu Çakar, Funda Çalış, Kazım Çapacı, Nurdan Çelik, Berrin Durmaz, Saadet Fidan, Şefkat İşleğen, Saba Jafari, Vugar Mammadov, Fırat Neziroğlu, Beril Sümer ve Özgür Tunçer eserleriyle katkı sağladığı serginin açılışıyla başladı. Serginin açılışını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sergide yer alan eserleri yakından inceleyerek, eser sahiplerinden bilgi aldı.

Daha sonra sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Ülkemizde engellilere yönelik birçok düzenleme var. Ege Üniversitesi olarak engellilere yönelik faaliyetleri artıracağız. Özellikle tüm kampüsümüzü engelsiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Engelli bireylerin günlük yaşam faaliyetlerinden çok, öncelikle onlara yönelik zihinsel önyargılarımızı atmamız gerekiyor. Bu nedenle, bu tarz sanatsal faaliyetler çok önemli" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berrin Durmaz de, "Bir engelle yaşayan bireyin engellerini ve sorunlarını dile getirmek, bu sorunlara çare aramak, çözüm yolları üretmek, farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin topluma ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Biz de Rehabilitasyon Merkezi olarak, bu etkinliklere uluslararası sempozyum, atölyeler ve sergi katılımda bulunmak istedik” şeklinde konuştu.

Oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı ve Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Akkoç'un üstlendiği Hekim-Hasta-Bakım Veren Perspektifinden Engellilik ve Sanat başlıklı ilk oturumunda, Prof. Dr. Berrin Durmaz ‘Engelleri Aşmada Sanatın Yeri', sergiye katılan sanatçılardan Saadet Fidan ‘Yaşamın Kıyısında Hayata Bağlanmak' ve merkezde tedavi ve eğitim gören Batuhan Zent'in annesi Sibel Zent, ‘Engelleri Ana-Oğul Birlikte Aşmada Sanatın Rolü' başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Kazım Çapacı ve Prof. Dr. Sibel Eyigör'ün oturum başkanlığı yaptığı “Sanatın İyileştirme Gücü” başlıklı ikinci oturumunda ise Saba Jafari ‘İnsan Sağlığında Sanatın Rolü', Vugar Mammadov ‘Sanatın İnsan Üzerindeki Etkisi' ve Fırat Neziroğlu ‘Ritim Sanat, Ritim Sağlık, Ritim Dokuma' konularında konuşma yaptı.

Sempozyum etkinliğinin ilk günü, Saba Jafari'nin “Lavi Atölyesi”, Fırat Neziroğlu'nun “Dokuma Atölyesi” uygulamaları ile son buldu.