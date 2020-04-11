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Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa’da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Aliağa'da bulunan fırınlar üretimlerine aralıksız olarak devam ediyor.


Üretilen ekmekler fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuluyor. Ekmek araçlarının geldiği mahalle ve caddelerde zabıta personeli tarafından anons yapılarak vatandaşların haberdar olması sağlanıyor. Hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe gözetilerek yapılan satışlara program dahilinde iki gün boyunca devam edecek.

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