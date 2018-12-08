Tüm-Yerel-Sen'den Başkan Karabağ'a destek

Hakan Kıran ile bir araya geldi. Başkan Karabağ ile uzun süre görüş alışverişinde bulundukları toplantıya; sendikanın İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner, 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ve sendika yöneticileri ile üyeleri de katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; üzerinde "Büyük Başkan, emeğimiz seninle daha değerli, sendikamıza hoş geldin pankartı ve çiçeklerle karşılandı.

Sendika Genel Başkanı Kıran, "İzmir'de 5 bin üyemiz; ilçe belediyeler ve Büyükşehir olmak üzere iki şubemiz var. Kısmetse başkanımız için 1 No'lu şubeye yetki devri yapacağız. Biz emekten yana durmuş tüm belediye başkanlarımızın doğru yerde olması için tüm çabayı gösteriyoruz. Eleştiri alsak da gösteriyoruz. Bizim için emekten yana durmuş, Atatürkçü, laikliğe sahip çıkan belediye başkanı en kıymetli belediye başkanıdır. Cümlelerimiz net; emekten yana duracak, Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu doğru yolu ışıldatacak ve biz de bu insanlarla beraber yol yürüyeceğiz." sözleriyle açılış yaparken; Başkan Karabağ; "Bir siyasi hareket, yol yürüyeceği sendikaları belirlemeli, sivil toplum ayağını oluşturmalı. Yoksa yapacağınız iş havada kalır. Bu; siyasetin pratiğinden gelen insanların bildiği bir şey. Türkiye elden gidiyor, gören yok. Belediyeler, iktidara giden yoldur. Bu yolda, bir ideoloji söz konusu ise ve yetki kullanılmıyorsa; ya iş bilmezlik ya da kötü niyet vardır" diye konuştu.

O sözler damgasını vurdu

Yapılan görüşmeye damgasını; Tüm-Yerel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Altıner'in sözleri vurdu. Altıner; Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Başkan Hasan Karabağ'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmadan alıntı yaparak, güncel bir yanıt vererek, "Hasan Başkan, Tüm Yerel Sen'in kuruluşundan bu yana bizimleydi. 3 yıl önce bizi Bayraklı'da ağırladığında; 'Ben emekten yana, Cumhuriyet'ten yana, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana, Atatürk'ten yana taraf olan kurum ve kuruluşlardan yana tarafım! Dolayısı ile Tüm-Yerel-Sen'den yana tarafım' demişti. Biz de şimdi diyoruz ki; bu düşüncelerden yana olan Başkan'dan yana tarafız. Hasan Karabağ'dan yana tarafız” dedi.

“Kime direneceğimizi iyi bileceğiz”

Başkan Altıner'in bu sözleri büyük alkış alırken; Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, Bayraklı Belediyesi ile çok verimli bir çalışma dönemi yaşadıklarına dikkat çekerek, Başkan Karabağ'ı yakından tanıdıklarını ve kendisi ile memurdan yana, yüksek ücret ve sosyal haklar içeren toplu sözleşmeler yaptıklarını,bundan sonra çalışanların Büyükşehir'de de bir direnişle karşılaşmayacağını umduklarını belirtti. Güler ayrıca; devşirme aday istemediklerini ve sadece CHP'li olmasının da yetmeyeceğini ifade etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sendika temsilcilerinin bu sözlerinden sonra, "Bizler, işyeri sahipleri değiliz. Siyaset yapan belediye başkanlarıyız. Emekten yana olmak zorundayız. Çalışanlarınız mutlu değilse başarılı olamazsınız. İşçiye, memura, emekçiye verilen ücretle belediye batmaz.Biz her zaman kime nasıl direneceğimizi iyi bilenlerden olduk. Bizim direncimiz emeğe ve emekçiye karşı değil; ancak ve ancak onu sömüren iktidarlara karşıdır. Bizim mücadelemiz emperyalizme karşıdır ve bu ortak bir mücadele olmalıdır. Ayrıca, sivil toplum örgütlerini, emek örgütlerini yanına almayan hiçbir yönetim başarıya ulaşamaz. Siyaset kurumu, hangi sendikayla yol yürüyeceğini bilmeli. Sendikaların birbirine kırdırılmasında; maçı idare eden yaklaşımlarını ısrarla sürdüren yerel yöneticilerimizin etkisi büyük. Bu noktada elbette, asıl olanın emek olduğunu hiçbir taraf unutmamalı. Sendikacılık da bunu gerektirir, siyaset yapmak da” ifadelerini kullandı.