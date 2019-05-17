TÜMSİAD'dan Konak Meydanı'nda iftar yemeği

Tüm Sanayicileri ve İş Adamlar Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şubesi tarafından İzmir Konak Meydanı'nda iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Dört yıllık seçimsiz dönem içerisinde ülke olarak çok ciddi çalışmalıyız. TÜMSİAD olarak önümüze bakacağız, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜMSİAD İzmir Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği dün akşam Konak Meydanı'nda gerçekleşti. Programa TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Ege Bölge Başkanı Mehmet Ceylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Ceylan ile Murat Gürbüz, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, TÜMSİAD Manisa Şube Başkanı İrfan Dinçer, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, Semerkand Vakfı il başkanları ile üye iş adamları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran kalabalık, farklı noktalarda dağıtılan iftar yemeğinden alarak ezanla birlikte oruçlarını açtı.

Yemeğin ardından gazetelerin sorularını yanıtlayan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Ramazanın birlik, beraberliğini ve bereketi burada hep beraber idrak ettik. TÜMSİAD İzmir Şubesindeki arkadaşlar çok güzel bir program yapmış. Öncelikle onları tebrik ederim. Dolasıyla orucumuzu burada İzmir'deki kardeşlerimizle beraber paylaştık. Çok güzel ve harika bir ortam oldu” ifadelerini kullandı.

“Seçimle alakalı olan yapı ekonomi ile ilgili değil”

Ekonomiyle değerlendirmelerde bulunan Başkan Doğan, “İstanbul'da önümüzde seçimler var. Biz daha öncede açıklamalar da bulunduk. Seçimle alakalı olan yapı ekonomi ile ilgili değil. Bu bir yerel seçim, İstanbul genelinde olacak bir seçim. İstanbul ile alakalı Türkiye'yi bağlayacak bir unsur değil. Bu da manipüle ediliyor. Dolasıyla dünyadaki stresi ve gerginliği hep beraber görüyoruz. Bu Türkiye'ye de yansımakta. Türkiye'de şu an maliyetleri görüyoruz. Dövizdeki hafif sıçramayı görüyoruz. Ama ciddi tedbirler alındı. Baktığımız zaman dünya genelindeki bu stresle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman elhamdülillah diyoruz. Durumumuz güzel ve düzgün” diye konuştu.

“TÜMSİAD ailesi olarak üretmeye devam diyoruz”

Dört yıllık seçimsiz dönem içerisinde çok ciddi çalışmaları gerektiğini ifade eden Doğan, “İçerideki bir takım yapılanmalarla bu seçim atmosferi de çok manipüle edilmezse önümüzde dört, dört buçuk yıllık seçimsiz bir dönem var. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Üretmeye devam edeceğiz. Biz TÜMSİAD ailesi olarak üretmeye devam diyoruz. Yerli ve milli üretimlerimizi artıracak, bir an önce birlikteliği sağlayacak ve milli mutabakatı sağlayacak etkinliklerle bir takım etkinliklerle geçireceğiz. Bu dört yıl içerisinde çok ciddi çalışmamız lazım. Artık önümüzde ciddi bir iş gücü var. İnşallah bunları yeniden tahsis edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ramazan Ayı inşallah güzel günlere vesile olur”

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk ise yaptığı konuşmada, “Ramazan şeriflerinizi tebrik ediyorum. Öncelikle bu akşam iftar sofranızı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, inşallah bu Ramazan ayı kinin, küskünlerin, kırgınların bertaraf olduğu, saygının, hoşgörünün, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin oluştuğu güzel günlere vesile olur. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, Hz. Mevlana gibi ‘Ne olursan ol gel, putperest olsan da gel, Mecusi olsan da gel, bin kere günah işlesen de gene gel' diyebiliriz inşallah” dedi.