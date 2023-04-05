Tuna Üzümcü, maç başına golde Kaloğlu'nu geride bıraktı

Lig ekiplerinden Altay, Tuna Üzümcü'nün takımın başına geçmesinden sonra ligde çıktığı 6 maçta 10 gol atarak sezonunun geneline göre ortalamanın üzerinde bir grafik çizdi.

Lig ekiplerinden Altay, sezona Sinan Kaloğlu yönetiminde başlamıştı. İnişli-çıkışlı grafik sergileyen Kaloğlu, arka arkaya 6 maçta da 3 puana hasret kalınca siyah-beyazlı yönetim 41 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırdı ve takımın başına kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Tuna Üzümcü'yü getirdi. Üzümcü, takımın başına geçtiğinden bu yana hükmen kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşması dışında 6 müsabakaya çıktı ve 3 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. İzmir temsilcisi bu süreçte de 10 gol attı. Altay, Tuna Üzümcü dönemine kadar ligde oynadığı 22 maçta 23 gol atarken, Üzümcü ile birlikte bu sayının neredeyse yarısına sadece 6 maçta ulaşmış oldu. Böylece Sinan Kaloğlu'nun Altay'ı maç başına 1.04 gol atarken, Tuna Üzümcü'nün takımı ise şu ana kadar maç başına 1.66 gol ortalamasına sahip performans sergiledi.