Tunç Murat Behram, Yeni Mersin İdman Yurdu'na kiralandı

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Tunç Murat Behram'ın 2022-2023 sezonu ikinci yarısı için, yarım dönemliğine Yeni Mersin İdmanyurdu'na kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, sarı-lacivertli formayı giyen Tunç Murat Behram'ın 2022-2023 sezonu ikinci yarısı için, yarım dönemliğine Yeni Mersin İdman Yurdu'na kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini duyurdu. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon İzmir temsilcisiyle 17 maça çıkarken 3 de gol katkısı verdi.