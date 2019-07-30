Tunç Soyer, Başkan Oğuz ve Urla'daki muhtarlar ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Urla'dan gelen 36 muhtarı ağırladı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Urla'daki muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Urla'nın 36 mahalle muhtarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Basın-Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan da yer aldı.

36 mahalle muhtarını ağırlayan Başkan Tunç Soyer, "Biz sizden gelen talepleri yerine getirmeye hazırız. Çok uzun bir yolumuz var bu en az 5 yıl sürecek. Çok şeffaf ve açık olacağız. Yapamadığımız şeyleri neden yapamadığımızı anlatacağız. Bu yolda beraber yol arkadaşlığı yapacağız" şeklinde konuştu. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'in muhtarlarının çok yakın ilişkide olmaları şart. Tam bir gönül birliği, iş birliği içinde olmaları lazım. Urla konusunda Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe son derece deneyimli ve işine vakıf. Urla'da da Burak kardeşim olduğu için gözüm arkada değil. Sizlerle arasının iyi olması beni ayrıca mutlu etti" dedi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının; Urla, İzmir ve Türkiye için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Memnuniyetlerini ve tebriklerini belirten muhtarlar, süt kuzusu projesinin uzak mahallelerde de hayata geçirilmesi ve muhtarlara ücretsiz ulaşım sağlanması nedeniyle Soyer'e teşekkür etti.