Tunç Soyer, Bayındırlı muhtarları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor. Tunç Soyer bu kapsamda Bayındırlı 59 muhtarla bir araya geldi.

Bayındır'daki Küçük Menderes şantiyesinde yapılan toplantıya, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de katıldı. Demirezen ilçeleri tek tek gezerek muhtarları dinleyen Soyer'e teşekkür etti. Toplantıda imar sorunu nedeniyle yıllardır ıslah edilemeyen Kınalı Deresi'nin etrafındaki evlerin kayma tehlikesi dile getirildi ve derenin ıslahı talep edildi. Soyer, kamulaştırma yapılarak derenin ıslahının sağlanacağını söyledi. Muhtarların ulaşımla ilgili talepleri üzerine ise Soyer, Seferihisar'da başlattıkları İZTAŞIT uygulamasını Bayındır, Ödemiş, Tire gibi çevre yerleşimlere taşıyacaklarını belirterek, Bayındır'da hazırlık çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Üretim yolları asfaltlanacak

Muhtarların üretim yollarının asfaltlanması taleplerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Soyer, "Türkiye'nin hiçbir şehrinde hiçbir büyükşehir belediyesi bu kadar üretim yolunun asfaltını yapmamıştır. Geçmiş dönemde başlayan bu uygulamayı hızla devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Bu toplantının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Siz ne zaman sorununun giderileceğini duymuş oldunuz biz de mahallelerimizin taleplerini görmüş olduk. Birlikte bu işleri yapıp eksiklikleri düzelteceğiz. Bu memleket hepimizin. Bizler üzerimize düşeni yaparsak milletimiz için yaşanacak güzel bir yer oluştururuz. Biz bunun için çalışıyoruz."

Tunç Soyer toplantının ardından asfalt, parke ve bordür üretiminin yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Küçük Menderes Şantiyesini gezerek işçilerle sohbet etti.