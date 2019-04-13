Tunç Soyer, fuar öncesi sektör temsilcileri ile buluştu

Bu yıl 24-26 Nisan tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleşecek Shoexpo-45. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar öncesi Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. İZFAŞ'ın daha fazla sayıda uluslararası fuara ev sahipliği yapması için çalışacaklarını dile getiren Başkan Soyer, İzmir'i dünya kentleri arasında öne çıkarmak ve kentin tanıtımını yapmak için Asya, Amerika ve Avrupa'da “İzmir Ofisleri” açacaklarını söyledi.

2020 hedefleri çok daha büyük

Dünyada kentler arasındaki rekabete dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir sektörün, fiyat kalite dengesiyle sektörel anlamda rekabetini artıracak çalışmalar yapması bir yana; o sektörün hangi kentte filizlendiği bir başka önem taşıyor. İzmir ofislerimiz ile ayakkabıcılık sektörü ürünlerini, 12 ay, 365 gün Avrupa, Amerika ve Asya'da tanıtma imkanını yaratmaya çalışacağız. Bunu 2019 yılı içinde mutlaka gerçekleştireceğiz. Bir Shoexpo'ya giderken çok daha fazla altlık hazırlamış, çalışma yapmış olacağız. 2020 hedefimiz 2019'dakinin çok üstüne çıkacak” dedi.

Türkiye ayakkabı sektörünün büyümesi için gereken desteği vereceklerini hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu kadar ekonomik, uluslararası, siyasi krizler yaşanırken sizler üretmeye, ihracatta var olmaya, uluslararası rekabette öne çıkmaya devam ediyorsanız, bu kentin yöneticileri olarak bizim asli görevimiz sizin önünüz açmaktır. Sizin büyümenize destek olmaktır. Bunu canla, başla, aşkla yapmaya hazırız.”

En anlamlı hediye

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tebrik için kendisine çiçek yerine kitap gönderilmesi talebine karşılık “Atatürk ve Liderlik”, “Kurtuluştan Kuruluşa” isimli eserleri hediye etti. Başkan Soyer, iki kitabın da kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyerek Ata'ya teşekkür etti.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinden tam destek

Ege Deri ve Deri Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: “İzmir'de fark yaratmamız için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız Tunç Soyer'in Akdeniz şehirlerinin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi açısından karşılıklı işbirliğini sağlayacak Akdeniz Birliği Projesi'ni tebrik ediyor, destekliyoruz. Özellikle Avrupa şehirleriyle doğrudan iletişimimiz olması çok önemli. İzmir'den tek bir uçuşla ulaşabildiğimiz ülke ve şehir sayısını artırmak ihracatımızı da artıracaktır.”

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Durmaz: “Kurulduğumuz yıllardan bu yana İzmir ayakkabıcısının pazar payının artmasına çok önem verdik. Fuarımızın gelişmesi, dünyaya tanıtılması ve yurt içinde etkin olması için hızlı bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata: “İzmir çok şanslı bir il. Türkiye'de 81 ilde fuar düzenleyen tek belediye vardır o da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İzmir'in fuar kültürü ise 90 yılı aşkındır. Üretim yapan firmalarımızın tüm olumsuzluklara rağmen fuara katılmaları, ihracat yapmaları gerekiyor. İZFAŞ, yabancı müşteri konusunda üzerine düşeni yapmaktadır. İzmir üreticisine sesleniyorum; bırakalım İstanbul hayranlığını. İzmir'de elimizin altında çok güzel bir fuar alanı ve müşteri var. Diğer illere hayranlığımızdan vazgeçelim. Fuarlarımızı yükseklere taşıyalım.”