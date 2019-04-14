Tunç Soyer'de ilk şantiye incelemesi

Yedi istasyon ve iki makas şaftında yapımı devam eden Narlıdere Metrosu'nun Çağdaş durağındaki ilk beton atımı da, Başkan Soyer eşliğinde gerçekleşti.

Başkan Soyer geçen haziran ayında temeli atılan 1 milyar 27 milyon TL'ye ihale edilen F. Altay-Narlıdere Metrosu'nun şantiyesine inerek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e inceleme esnasında Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılı başında hayata geçecek Narlıdere Metrosu tamamlandığında sadece hat üzerinde değil, durak çıkışlarına yapılacak otoparklarla da kent içindeki trafikte rahatlama sağlanacağını söyledi. Narlıdere Metrosu'nun ikinci durağı olan Çağdaş'ta ilk beton atımı Başkan Soyer eşliğinde gerçekleşti. Yerin 30 metre altında devam eden proje kapsamında yedi istasyon ve iki makas şaftında çalışma yapılıyor. Toplamda açılan tünel uzunluğu ise 1025 metreye ulaştı.

Yerin 30 metre altına indi

Yerin 30 metre altındaki inşaat alanını gezen Başkan Tunç Soyer, “Teknolojinin üst seviyede kullanıldığı bir çalışma muhtemelen üniversitedeki öğrencilerin gelip kitaplarda okuduğu şeyleri görebilecekleri eşsiz bir nokta. O anlamda üniversitelere de büyük anlamda bir imkan yaratıldığını düşünüyorum. Yaklaşık 7,2 kilometrelik hattın bir kilometresinin yani yedide birinin kazısı tamamlanmış vaziyette. Bu işin yedide birinin tamamının bittiği anlamına gelmiyor ama en azından kazım konusunda bir ölçek ifade ediyor” dedi.

İzmir'in konforunu artıracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılı başında hayata geçecek proje için şöyle konuştu: “Kent içi trafikte bir rahatlama sağlayacak. Durak çıkışlarına yapılacak otoparklarla sadece hat üzerinde değil, kent içinde de rahatlama sağlanacak. Aracını bırakıp kente metroyla girme imkanı sağlayacak. Dolayısıyla her açıdan kentin konforunu, kentte yaşayan insanların konforunu artıracak, daha rahat seyahat etmelerine imkan sağlayacak bir çalışma bu. An itibari ile 750 kişi çalışıyor, bu sayı daha sonra bin 500 kişiye çıkacak. Çok hummalı ve riskli bir çalışma buna rağmen başarıyla yürütülen ve hızla ilerleyen bir çalışma. Tüm çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok başarılı bir çalışma yürütüyorlar. Hepsi Allah'a emanet olsun. İnşallah vadettiğimiz tarihte sonlandırarak İzmirli ile buluşturmuş oluruz.”

Yedi istasyonda kazı başladı

42 ay olarak planlanan yapım sürecinin sonunda 7,2 kilometrelik hat, tünel açma makinesi kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. Yedi istasyondan oluşan hat, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık duraklarından oluşacak. Bu yedi istasyonda ve iki makas şaftında birden inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.