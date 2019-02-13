Tunç Soyer'den İYİ Parti İzmir'e ziyaret

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı ziyaretinde "HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz, Sur Belediyesinin eylemlerine, hendeklere destek olmak için gitmedik" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı kanadında yer alan İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binasında yapılan toplantı öncesi Soyer ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alkışlarla karşılanan Soyer, “İnşallah bu salonlar hep böyle dolsun taşsın. İnşallah hep sığamayalım. Bugün başkanın ve çalışma arkadaşlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederim. Bu buluşmanın 40-50 günlük ittifak olmadığını düşünüyorum. Uzun vadeli yol arkadaşlığının ilk günü olarak değerlendiriyorum. 1 Nisan'dan itibaren İzmir'e çok daha faydalı olacağımız platformlar olacak, işbirlikleri yapacağız. Kol kola omuz omuza olacağız. Büyük bir heyecan taşıyorum. Sizlerin güler yüzünü görmek ümit verici. Türk siyasetinin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de insanlar ötekileştirilirken, İzmir'de canlı, fonksiyonel işbirliğinin kurulmasının Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun. El birliği ile İzmir'i çok daha hak ettiği yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

"Varsa daha çılgın proje söylesinler”

Soyer, Zeybekci'nin projelerinin sorulması üzerine "Biz 10 yıldır o projeleri hazırlıyoruz. Arada önemli fark var. Bir masa başında hazırlanan proje var bir de İzmirliye dokunan projeler, arada büyük fark olacak. Bizim projelerimiz çılgın projeler değil biz esnafa, çocuğa, kadına işsize dokunacak projeler hazırlıyoruz. İşsiz genç aşsız ev bırakmayacağız. Bu ekonomik krize rağmen biz bunu başaracağız. Varsa çılgın proje bundan daha çılgın proje söylesinler” dedi.

“HDP meşru bir partidir”

Bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna karşılık Soyer, “HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesinin eylemlerine, hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk siteminde bir belediye başkanı istifa ederse ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclisi yerlerinde biri yerine gelir. Geçen yıl İstanbul, Bursa'da belediye başkanları istifa etti ya da görevden alındı ve onun yerine birileri geldi. Bu hukuk siteminin dayanağıdır. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu yerel mevzuatın hukuki olmayan bir kanundur. Biz bir belediye başkanıyız. Bir başkan olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek en demokratik tavırdır. Orda hangi siyasi partiye ait belediye olduğunun hiçbir önemi olmamıştır. Hangi belediye olursa olsun demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur. Burada kast edilen demokrasiyi ve hukuki meşruiyeti savunmaktır" ifadelerini kullandı.

‘İzmir' öperek uyandıracağız' sözlerinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Soyer, “Ben söylemedim Victor Hugo söylemiş. Buradan tartışma malzemesi çıkartmak istenirse yapacak bir şey yok” dedi.

Kutlu bir günün başlangıcı

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise salondaki heyecanın 31 Mart akşamı da olmasını dileyerek, “Bu mücadele 31 Mart akşamı bitmeyecek. Bu ülke kaybettiklerini kazanana kadar mücadelemiz devam edecek. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel değerlerinden vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçtiklerini zannedenlere hatırlata hatırlata yeniden tesis edeceğiz. Şunda emin olun, kutlu bir günün başlangıcı olması dileği ile yola çıkan herkesin mücadelesini yürekten tebrik ediyorum. Bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olalım. 31 Mart Pazar akşamı yeni ufuklara ulaşmanın işaret fişeği olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. 10 Numara İzmir, bugün 6 liralık soğanın altında kalmıştır. Ayağı yere basmayan ütopik ve aklın alamayacağı projelerle İzmirli'nin huzuruna çıkmak kendi haklarıdır. Ama şundan emin olunuz ki 25 yıldan beri İstanbul'u yönetenler 25. yıl sonunda ‘Biz hata yaptık, affedin' diyorsa bu İzmir'in bu belediye başkanına yetki vermesi demek, 5 yıl sonra ‘Bizi affedin' sözünün karşılığıdır. Bizim idealimiz, 30-0 gerçekleştirdiğimiz gün inanın Türkiye İzmir'den bahsedecektir ” diye konuştu.

İyi Parti tabanının rahatsızlığı sorusu

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Tunç Soyer aday gösterildiğinde İYİ Parti'nin tabanında tepkiyle karşılandığına dair açıklamasına ilişkin soruya, "Genel Başkanımız gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltı toplantısı oldu. Bizimkisi bir tespit, bizim partimizde demokratik işleyiş partide vardır. Bir tespiti dile getirdim. Sayın Soyer ile ilgili herhangi bir kanaat yok. Bizim seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken, 3-5 arkadaşımız istifası değerlendirmedir, tespittir. Bunun dışında herhangi bir şey aramak doğru değildir” diye konuştu.