Tunç Soyer'e Avrupa'da önemli görev

genel kurul toplantısı, Fransa'nın Strasburg kentinde yapıldı. Kongrede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkan yardımcısı seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Avrupa'da önemli bir görev verildi. 47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılan Tunç Soyer, yapılan seçim sonucunda kongrenin bölgesel yönetimler meclisi başkan yardımcılarından biri oldu. Bu görev ile Soyer, kongrede Türkiye'den bir kenti temsil eden tek büro üyesi olarak da önemli bir sorumluluk üstlendi. Büronun, kongrenin yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerileri hazırlayan en yetkin organı olduğu ifade edilirken, Soyer'in Türkiye ile birlikte diğer Avrupalı yerel yönetimlerin öncelik ve tercihlerini temsil edeceği kaydedildi.

Seçildiği yeni görevden sonra bir teşekkür konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yerel ve bölgesel yetkililer daha sık beraber hareket edip, küresel sorunlara yerel çözümler üretme kapasitelerini arttırıyor. Ben de kentlerin sınır ötesi iş birliklerini güçlendirip, küresel sorunlara çözüm üretebilmek için bu göreve talip oldum" dedi.

Tunç Soyer konuşmasında, İzmir'in önemine de değinerek şunları söyledi:

"Kongre; daha etik, kapsayıcı, şeffaf, adil, demokratik, etkin ve meşru bir yerel ve Avrupa yönetişimi için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Bana, başkan yardımcısı sıfatıyla; demokrasi, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve göç gibi konularda çalışma şansı tanıyan kongre üyelerine teşekkür ederim. 8 bin 500 yıllık tarihi, 4,5 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çok büyük sınır ötesi etkileşim tecrübesi ile İzmir'in kongrenin çalışmalarına önemli katkılar yapacağını düşünüyorum."