Tüp bebek Demir'e dondurulmuş embriyodan kardeş geldi

Sebebi bilinmeyen infertilite yüzünden evlat sahibi olmak için başvurdukları Kent Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek yöntemiyle oğulları Demir'i kucaklarına alan öğretmen Eylem-Hüseyin Göksu çifti, ikinci kez anne baba oldu. Oğulları tüp bebek Demir'e dondurulmuş embriyodan Mavi adını verdikleri kız kardeş gelen çift büyük mutluluk yaşarken, Opr. Dr. Dilek Aslan, “Bu yöntem çiftlerin bebek sahibi olma şanslarını artırırken, çocuklarına kardeş getirme imkanı da veriyor” dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde oturan Eylem-Hüseyin Göksu çifti, 10 yıl önce dünya evine girdi. Çift, mutluluklarını bebekle taçlandırmak istedi; ancak hiçbir neden bulunamamasına karşın bu özlemlerine kavuşamadı. Gittikleri bir hastanede aşılama tedavisi gören çift, başarılı olunmayınca 2018 yılında İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu. İlk denemede gerçekleşmeyen gebelik ikincide gerçekleşti. Sağlıklı geçen hamileliğin ardından Eylem Göksu (39), 5 Temmuz 2019 tarihinde oğlu Demir'i dünyaya getirdi.

Tüp bebek sırasında kalan embriyolar dondurulmuştu

Tüp bebek denemesi sırasında elde edilen ve kalan embriyolarını dondurtan çift, minik Demir iki yaşına yaklaşırken ikinci bebek isteğiyle Kent Tüp Bebek Merkezi direktörü Kadın Hastalıkları ve İnfertilite Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan'ın bir kez daha kapısını çaldı. Daha önce dondurulan embriyo çözündürülerek, Eylem Göksu'ya transfer edildi ve ilk denemede gebelik elde edildi.

Demir abi oldu

Ve tüp bebek Demir'e beklenen kardeş, 27 Aralık 2021 tarihinde geldi. 3 kilo 50 gram ağırlığında, 53 santimetre boyunda doğan kız bebeğe Mavi adı verildi. Demir'in dondurulmuş embriyo sayesinde abi, Göksu çiftinin de ikinci kez anne baba olduğunu belirten Opr. Dr. Aslan şöyle konuştu:

“Göksu çiftinin çocuk sahibi olmasının önündeki engel tüm tetkiklere karşın bulunamadı. O nedenle tüp bebek yöntemini uyguladık. Bu yöntemle oğulları dünyaya geldi. Demir'e kardeş istediklerinde de dondurulmuş embriyoları devreye girdi. Uzman ellerde doğru teknikle dondurulan ve çözündürülen embriyolardaki başarı oranı taze sikluslarla aynı. Bu yöntem bebek sahibi olmak, tüp bebek yöntemiyle doğmuş çocuklarına kardeş isteyen çiftlerin şansını artırıyor. Daha fazla deneme imkanı veriyor. Göksu çifti de bu yöntemlerden yararlanarak iki evlat sahibi oldu. Kutluyor, bebeklerine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.”

Öte yandan Göksu çifti, Demir'den sonra aileye katılan Mavi bebekle mutlulukların en büyüğünü yaşadı. Anne Göksu, “heyecanımızı, mutluluğumuzu anlatmaya sözcükler yetmiyor. Başta doktorum Dilek hanım olmak üzere Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.