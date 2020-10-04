Turgay Büyükkarcı: "Yol kazası"

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 59-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, mağlubiyeti "Yol kazası" olarak yorumladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar mücadeleden 59-55'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da bir açıklama yaptı.

"Yol kazası"

Büyükkarcı, mağlubiyetle ilgili olarak, "Bu mağlubiyet bir yol kazası. Çok kaliteli bir ekip ve kadroya sahibiz. Bu yenilgi bizi hedefimizden asla saptırmış değil. Lig çok uzun bir maraton ve bu tip kazalar olabiliyor. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. DJ Kennedy'nin maçtan önce yapılan Covid testinin pozitif çıkması kendisi kadar takımı da olumsuz yönde etkiledi. Ama bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundayız. Taraftarlarımız takımlarına güvenmeye devam etsin. Beklediğimiz ve hak ettiğimiz başarılara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.