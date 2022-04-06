Turizm eğitimi için iş birliği

Anlaşma ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, zorunlu ve isteğe bağlı stajlarını ETİK üyesi iş yerlerinde yapma, mesleki uygulamalar dersinde de TÜRSAB üyesi acentelerde ve tur operatörlerinde sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu arasında, önemli bir iş birliğinin imzaları atıldı. Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokollerini; Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer ile ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç imzaladı.

Törene; Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çelikdemir, Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Sorumlusu Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, akademisyenler ve ETİK ile TÜRSAB'dan kurum temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, öğrencileri sektöre hazırlamak için birçok iş birliği anlaşmasına imza attıklarını belirterek, “Uygulamaya yönelik bölüm ve programlarımızda iş hayatıyla iç içe olmak için pek çok kurumla iş birliği yürütüyoruz. Bu anlaşmalar hem öğrencilerin kendilerini geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi açısından önemli” dedi.

Turizme yetişmiş iş gücü katkısı

ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler de, sektörün konaklama alanında olduklarını hatırlatarak, “Bu iş birliği, sektöre iyi yetişmiş iş gücü ve yöneticileri kazandırmak açısından önemli. Yaşar Üniversitesi iş birliği ile sektöre katkı sağlayabilirsek mutlu oluruz” diye konuştu.

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç de, “İşin acente kısmındayız, turizmin ortasındayız, içindeyiz. Son yıllarda turizm kan kaybetti; ancak önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacağını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yetişmiş eleman açığımızın çok ciddi boyutlara geldiği şu günlerde, bu gibi protokoller, sadece öğrencilerin ihtiyaçlarını değil kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için de çok önemli. Özellikle yetişmiş eleman açısından staj ve staj sonrası çalışma hayatına atılmalarında katkımız olacağı için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu da, “Sektörün uzman isimleri programımızın danışma kurullarında uzun yıllardır fikirleriyle bulunuyordu, bundan böyle eğitimin içinde de yer alarak öğrencilerimize sektörle ilgili çeşitli yetkinlikler kazandıracak olmaları bizim için çok önemli” dedi.

İki kurum ile yapılan protokollerle Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, zorunlu ve isteğe bağlı stajlarını ETİK üyesi iş yerlerinde yapma, mesleki uygulamalar dersinde de TÜRSAB üyesi acenteler ve tur operatörlerinde dönem boyunca sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak.