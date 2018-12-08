Turizm fuarında Konak'a yoğun ilgi

Türkiye'nin önde gelen turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'na katılan Konak Belediyesi, zengin tarihinden izler taşıyan, etkileyici standıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

12'ncisi düzenlenen fuarda sektörün tüm paydaşları bir araya gelirken, dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan İzmir'in kalbi Konak kadim geçmişiyle ziyaretçilerini ağırladı. Gaziemir Fuarİzmir'de düzenlenen fuardaki görkemli standına gelenleri “Şimdiki zamanın köprüsü” sözü ile ziyaretçilerini karşılayan Konak Belediyesi, Basmane'den Agora'ya, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan Kadifekale'ye kadar birçok tarihi ve kültürel değeri güzel görseller ve tasarımlarla ziyaretçilere tanıttı. Stant kapısından girenler Konak'ın zengin tarihinden günümüze yansıyan izlerle buluştu. Genel konuklara çay, kahve ve kuru pasta ikramının yanı sıra Konak Belediyesi'nin gazetesi ve beğenilen KNK dergisiyle rozet ve Konak'ın tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtan broşürler armağan edildi.