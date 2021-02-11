Turizm kenti Çeşme'de hortum felaketi

Türkiye'nin turizm başkentlerinden Çeşme, şiddetli yağış ve hortum felaketi ile sarsıldı. Bir çok ev, iş yerinin zarar gördüğü, arabaların, ağaçların devrildiği kent adeta savaş alanına döndü.

İzmir son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketlerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve bir süredir devam eden deprem fırtınası ile sallanan İzmir, bu gece de şiddetli yağışla birlikte hortum felaketi ile karşı karşıya kaldı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne ne çıktıysa aldı savurdu. Kıyıdaki tekneler ve iki lüks yat alabora olurken, elektrik direkleri ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç ters döndü. Ev ve iş yerleri büyük hasar gördü. Savaş alanını andıran ilçede, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova başta olmak üzere İzmir'in bazı ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Araçlara zarar veren dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. Sağanak yağış bölge genelinde devam ediyor.