Turizmci de tatilci de bayram ediyor

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde iç turizmdeki hareketlilik ve yüzde 100'e varan doluluklar Ege'deki otellere bayram ettirdi. Erken rezervasyondan yararlanan vatandaşlar bayramda ekonomik tatil avantajı elde etti. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bu bayramda 8 milyonu aşan insanın turizm hareketliliğinin 10 milyar lirayı bulan bir hacim sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 18 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamayla Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığı duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı turizm sektöründe ve tatile çıkmayı bekleyen vatandaşlarda memnuniyete neden oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, bayram tatilinin dokuz güne çıkaran kararın bir buçuk ay önce açıklanmasının turizm sektörünü olumlu etkilediğini söyledi.

Ege kıyıları tatilcilerin gözdesi

“Bu kararın yansıması olarak iç turizm hareketlendi ve tesislerimiz yüzde 100 doluluklara ulaştı. Vatandaşlarımız dokuz günlük sürede hem aile ziyaretlerini yapma hem de tatillerini planlama şansı elde etti” diyen İşler, şu görüşleri dile getirdi: “Havaların güzel gitmesi tatil planlarını etkiledi. Vatandaşlar adeta yaz tatili sezonunu açtı, Akdeniz ve Ege kıyılarına akın etti. Bu tatil döneminde de kuzeyde Asos'tan başlayıp güneyde Fethiye'ye uzanan ve Ege rivyerası diye adlandırdığımız bölge tatilcilerden büyük ilgi gördü. Ege'nin kıyı kesimlerinde herkese ve her keseye hitap eden otellerde pek az yer kaldı. İki üç gün soluklandıktan sonra Yunan adalarına geçebilme şansı, Ege'nin tercih edilme nedenlerinden biri.”

Erken rezervasyon daha çok ilgi görüyor

Mehmet İşler, yaşam tarzı, gastronomisi, sağlıklı mutfağı, turizm çeşitliliği ve çok seçenekliliğin yerli turistlerin Ege'yi tercih etmesinin başlıca nedeni olduğunu vurguladı. Bu bayramda 8 milyon insanın hareketlilik içinde olacağını ve ekonomide 10 milyar lirayı aşan bir hacim oluşturacağını belirten İşler, “Bu hacmin yaklaşık 4 milyar lirası Ege'de oluşacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm oteller Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladılar. Bayram eğlence programlarını hazırlayan tesisler misafirlerini bekliyor. Bayram program ve paketleri erken rezervasyondan yararlananlar için çok avantajlı oldu. Vatandaşlarımız erken rezervasyona daha çok ilgi göstermesi Türk turizminin doğru yolda olduğunun da göstergesi. 54 sektörü besleyen, istihdama katkısı, sağladığı döviz girdisiyle turizm sektörünün yükselişi artık endüstri olduğunun işareti.”

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, gelişimini ve ekonomiye olumlu etkisini sürdüren turizm sektörünün tüm zamanların en iyi yılını yaşayacağını söyledi. İşler, bayram bereketini tüm sezonda yaşamasını dilediklerini sözlerine ekledi.