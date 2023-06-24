Turizmciler müzik yasağının kalkmasına temkinli yaklaştı: "Desibel sınırına uyulmalı"

Müziğin turizmin önemli bir ürünü olduğunu, yasağın kalkmasıyla ürünün geri geldiğini ifade eden turizmciler, müzik yayınında desibelin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Müşteri rahatsız olup kaçarsa herkes zarar görür" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, pandemi döneminde gelen müzik yasağın kalkması ile ilgili açıklama yaptı.

Demir, müzik yasağının 2021 yılının haziran ayından beri uygulandığını hatırlatarak, "Bu yasak, turizmin eğlence ürününü ortadan kaldırmıştı. Yasağın kalkmasıyla bu ürünümüz geri geldi. Bir taraftan sevinirken, biraz da ihtiyatla bakıyoruz; çünkü müzik, dinlenmek isteyen misafirlerimizi, dikkat edilmediğinde dinlenmeden alıkoyabiliyor. Özellikle Alaçatı bölgemizde müzik yayınının yapılmasında çok hassas ver dikkatli olmak gerekir. Alaçatı'da otellerimizle kafeler, eğlence mekanları bir arada. Dolayısıyla burada her ikisini de mutlu etmek zor olacak; ama neden olmasın? Birbirinin hakkını koruyarak ve saygı göstererek, bu müzik ürünümüzü, güzel müziklerle, güzel bir şekilde misafirlerimize sunacağız. Bu konuda özellikle Alaçatı'da tatil yapan misafirlerimizden bazı şikayetler oluşabilir. Bu konuyu valimizle ve kaymakamımızla görüşeceğiz. Hep birlikte bu konuda hassas olacağız. Çeşme'ye tatile gelen hiç kimse üzülerek gitmeyecek. Mutluluk içinde Çeşme'den ayrılacak; yani Çeşme'ye gelen her misafirimiz, hem eğlenecek hem dinlenecek hem denize girecek hem en güzel plajlarımızda tatillerini yapacaklar. Çeşme'den evlerine döndüklerinde de tekrar Çeşme'ye gelmek için yeni tatili dört gözle bekleyecekler. Böyle bir sezon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Eğlence mekanları desibel sınırını aşmamalı"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok da, Alaçatı'da oteller ile eğlence mekanlarının iç içe olduğuna dikkat çekerek, "Müzik yasağını kalkmasını olumlu buluyoruz. Tabi bir şerhimiz var. Bilindiği gibi insanlar Alaçatı ve Çeşme'ye hem eğlenmek hem de dinlenmek için geliyor. Otelinde dinleniyor, çıkıyor denize gidiyor. Akşamda eğlence mekanlarına gidiyor. Müzik yayınında desibel çok önemli. Müzik yayınının açık alanlarda 01.00, kapalı alanlarda 04.00'e kadar olması turizm açısından olumlu; fakat gündüz de olsa gece de olsa, belirli saatler içinde de olsa, eğlence mekanları desibel sınırını aşmamalı. Müziksiz olmaz; ama 'yaşasın serbest bırakıldı, bangır bangır çalalım' anlayışı yanlış olur. O zaman otellerde kimse kalmaz. Bilindiği gibi Alaçatı'da şöyle bir özellik var; otellerle eğlence mekanları ve yaşam iç içe. Ayrıca mekanların yanında evler de var. Onlar da rahatsız olabilir. Eğlence mekanları desibel sınırına dikkat etsinler. Onlar da kazansın. Oteller de kazansın. Müşteri rahatsız olup kaçarsa herkes zarar görür. Otellerde kalan olmazsa eğlence mekanlarına da kimse gelmez. Onun için desibel sınırına uysunlar. Gece 00.00'dan sonra da 01.00'e kadar müzik sesini daha aşağıya indirsinler, çünkü dinlenmeye çekilen insanlar var. Onları da düşünmek gerekiyor" diye vurguladı.