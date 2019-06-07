Turizm'in kalbi Agora'da atacak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in kalbi Konak'ın en önemli tarihi alanı olan Agora'da süren çalışmaları yerinde görüp, bilgi almak amacıyla kazı alanını ziyaret etti.

Dünyanın en zengin Yunanca duvar yazısı (grafito) koleksiyonunu da ev sahipliği yapan Agora kazı alanı, Konak'taki en önemli tarihi zenginliklerinin başında geliyor. Agora Kazıları Başkanı Doç.Dr. Akın Ersoy'la birlikte kazı alanını gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Helenistik ve Roma dönemlerindeki günlük yaşama ait kesitlerin yer aldığı grafitoların bulunduğu galeriyi yakından incelerken, Roma Hamamı, Mozaikli Yapı ve Kent Meclisi'nin yanı sıra, kent merkezinden agoraya girişi sağlayan Bazilika Kuzeybatı Kapı ile limandan agoraya girişi sağlayan Faustina Caddesi hakkında da bilgi aldı.

Dünyanın en zengin yunanca grafitoları Agora'da

Agora Kazıları Başkanı Akın Ersoy, Helenistik ve Roma dönemlerinde İzmir'in günlük yaşantısına ilişkin önemli ipuçları veren grafitoların, M.S. 2. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında yapıldıklarının öngörüldüğünü belirterek, Agora'da bulunan grafitoların, dünyanın en zengin Yunanca duvar yazı koleksiyonunu oluşturduğunu ifade etti. Duvarlar üzerinde, günlük yaşamın her alanını konu eden, sadece boya ile yapılmış yazı ve resimlerin dışında, aynı zamanda sıva üzerine kazınmış onlarca yazı ve resim bulunduğunu da belirten Ersoy, grafitolarda gemisi çizimlerinden gladyatörlere kadar farklı şekillerin olduğu söyledi. Gemilerin daha çok resimlendiğine dikkat çekerek Ersoy, bunda İzmir'in öteden beri liman kenti olmasının büyük etkisi olabileceğini söyledi.

“Elimizden geleni yapacağız”

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından devam ettirilen çalışmalardan elde edilen arkeolojik bulgular, sadece İzmir ve Konak için değil, yakın coğrafya için de büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Akın Ersoy, bu yılın ilk 6 ayında 38 binden fazla turistin kazı alanını ziyaret ettiğini söyledi. Agora'nın kent için öneminin büyük olduğunu belirten Başkan Batur, amaçlarının Konak sınırları içinde yer alan tarihi ve kültürel alanlara daha çok turist çekmek olduğunu ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Başkan Batur, “Agora kazı alanı Konak'ın kalbinde, merkezinde yer alıyor. Agora'nın hemen karşısında sinagoglar hemen devamında ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı yer alıyor. Agora'nın biraz üstünde ise İzmir'e kuşbakışı bakan tarihi Kadifekale'miz var. Bu tarihi ve kültürel zenginliklerimiz Konak'ın ve İzmir'in destinasyonu için çok önemli yerler. Biz de bu alanları daha çok tanıtmak, var olan tarihi değerlerin ortaya çıkması için çaba göstermek ve ortaya çıkan bu tarihi değerlere turist çekmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İzmir Selanik arası gemi seferleri başlayacak

Başkan Batur, İzmir'e ve Konak'a gelen turist akışını artırmak için geçtiğimiz günlerde ilk girişimde bulunduklarını da hatırlatarak, kendisini ziyaret eden Levante Ferries Denizcilik'in Ceo'su Armatör Yorgos Theodosis ile İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlatılması konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi. Batur, “Bu girişimin başarılı olmasını önemle ve hassasiyetle istiyorum. Çünkü Konak ilçesi sınırları içerisinde böyle bir aktivitenin olması, turizm açısından ve kentin hareketliliği açısından önemli bir girişim olacaktır” diye konuştu. Batur, seferlerin başlamasıyla birlikte Konak'ın her iki günde bir gemi ağırlayacağını ve bu hat sayesinde Bosna, Romanya, Almanya gibi ülkelerden de turistlerin gelebileceğini kaydetti. Başkan Batur, Agora, Kadifekale ve Kemeraltı aksındaki tarihi ve kültürel zenginliğin Konak'ın ve İzmir'in turizmi konusunda bölgenin en iddialı kentlerinden biri olabileceğini ifade ederken “Turizmin kalbi Agora'da atacak. Biz de Konak'ta bulunan böylesine büyük bir tarihi değere sahip olmaktan çok mutluyuz ve bu zengin tarihi merak edip gelecek olan tüm ziyaretçileri ağırlamaya hazırız” diye konuştu.

ABD'li öğrencilerle fotoğraf çektirdi

Kazı alanında Amerika'nın Teksas kentinde Baylor Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ile karşılaşan Başkan Batur, onları İzmir'in tarihi merkezinden biri olan Agora'da görmekten mutlu olduğunu belirtti. Batur, günün anısına gençlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Batur, yıllar önce İZBETON'da genel müdürlüğü görevi yaptığından bu yana çalışmaları takip ettiğini ve Agora'yı ziyaret ettiğini dile getirerek, kazı alanındaki gelişmeleri görmekten mutlu olduğunu söyledi.