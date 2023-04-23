Türk akademisyenden gurur veren başarı

Dr. Yiğit Kazançoğlu, uluslararası düzeyde seçkin indekslerde yer alan bilimsel makalelerin sayısını içeren P-Rank sıralamasına göre büyük bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Kazançoğlu, son 5 yıllık sıralama incelendiğinde “ABCD Journal Quality List”, “Scimago Journal Ranks”, “HCERES” ve “Handelsblatt” indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı.

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerin uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının metodolojik olarak puanlanarak sıralamasının yapıldığı P-Rank'te önemli bir başarı elde etti. Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, çok kriterli karar verme yöntemleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kazançoğlu, 2018'den günümüze sıralama incelendiğinde “ABCD Journal Quality List”, “Scimago Journal Ranks”, “HCERES” ve “Handelsblatt” indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Böylece Prof. Dr. Kazançoğlu, bir önceki beş yıllık dönem olan 2017-2022 yılları arasındaki başarısını da tekrar etmiş oldu. Aynı indekslerde Avrupa genelindeki bilimsel makale sayısı sıralamasına göre ilk 50 araştırmacı arasına da giren Prof. Dr. Kazançoğlu, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Batı Asya grubunda ise en çok yayın sayısına sahip ilk 3 araştırmacı arasında bulunuyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil lojistik kavramlarının giderek önem kazandığını ve şirketler için de bir zorunluluk haline geldiğini belirten Prof. Dr. Kazançoğlu, “Ben ve çalışma ekibim akademik alanda gerek makale gerekse uluslararası projelerle bu konulara katkı sağlıyoruz. Bu başarının altında da ekip çalışması yatıyor. Yurtiçi ve yurt dışından birçok akademisyen ile birlikte çalışmak kişiye farklı bakış açıları ve tecrübeler kazandırıyor. Başarıyı getiren bir diğer önemli etken de üniversitemin sağladığı verimli çalışma ve araştırma ortamı oldu” dedi.