Türk akademisyene Almanya'dan saygın ödül

Dr. Mehmet Can Özer, Berlin Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varse adına verilen “Edgard Varse Ödülü” ile ödüllendirildi. Özer, 20 yıldır verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk müzik insanı oldu.

Berlin Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılından bu yana DAAD ve Berlin'deki Sanatçılar Programı ile Radyo Berlin-Brandenburg iş birliğiyle müziğin malzemesi olarak duyulan tüm seslerin kullanılabileceğini kuramsallaştıran ilk isim olan ve 20. yüzyılın en iz bırakan müzisyenlerinden elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varse adına bir konuk profesörlük ödülü veriliyor. Hem bilgisayar müziğindeki tekniklere ve eleştirel düşünceye hizmet etmeyi hem önemli sanatçıların ve bilim insanlarının ortaya çıkmasını hem de Berlin'in kültürel yaşamına katkıda bulunmayı amaçlayan “Edgard Varse Ödülü” için seçilen isimler, hepsi alanında isim yapmış jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Daha önce konuk profesörlüğe; aralarında Stanford Üniversitesi Müzik ve Akustikte Bilgisayar Araştırmaları Merkezi Direktörü Miller Puckette, Harvard Üniversitesi Elektronik Müzik Bölüm Başkanı Hans Tutschku, Besteci Gottfried Michael Koenig, Birmingham Kraliyet Konservatuarı Elektronik Müzik Direktörü Jonty Harrison ve Sorbon Üniversitesi Elektroakustik Müzik Bölüm Başkanı Marc Battier gibi öncü isimlerin bulunduğu müzik insanları layık görülmüştü.

Elektroakustik müziğin tanınan ismi

Uluslararası birçok ödüle layık görülen, besteci ve elektroakustik müziğin tanınan ismi Dr. Mehmet Can Özer, seçici kurul tarafından Edgard Varse Konuk Profesörlüğü ile ödüllendirilen ilk Türk müzik insanı oldu. Prof. Dr. Özer, önümüzdeki eğitim döneminde, Berlin Teknik Üniversitesi'nde eğitim programına fakültenin tam üyesi olarak dahil edilecek ve alanında dersler verecek. Özer, aynı zamanda, kentte müzik etkinlikleri ve performansları gerçekleştirip Berlin'deki sanatçılarla ortak projelerde yer alacak.

Gurur veren başarı

Prof. Dr. Mehmet Can Özer, bugüne kadar alanında dünyaca tanınmış müzik insanlarının layık görüldüğü ve Edgard Varse adına verilen ödül için seçilmenin gururunu yaşadığını

belirterek, “Berlin'de vereceğim bilgisayar müziği alanındaki dersler, aynı zamanda sanal katılıma da açılıp daha geniş kitlelere ulaşacak. Konuk profesör, vereceği derslerin yanı sıra bireysel olarak ve Berlin'deki sanatçılarla iş birliği yaparak çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda 4 ay boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceğim” dedi.

Elektroakustik, elektronik ya da bilgisayarlı müzik kavramları bir araya geldiğinde akla ilk gelen isimlerden olan besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, aynı zamanda bir ses mühendisi. Özer'in eserlerinin çoğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi prestijli kurumlar, sanatçılar, uluslararası festival ya da yarışmalar tarafından sipariş ediliyor. Köklü uluslararası festivallerde konserler veren, ustalık sınıfları düzenleyen Özer'in, Bourges Uluslararası Elektroakustik Müzik Yarışması (2003 ve 2007), SWR Experimentalstudio (2006) gibi yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor. Son 15 yılda Avrupa ve Türkiye'de yaşayan Özer, Türkiye'de yayınlanan ilk elektroakustik müzik albümü “Siyah Kalem Dansı” dahil uluslararası olarak yedi solo albüm yayınladı, ayrıca Deneysel Türk Müziği Antolojisi gibi derleme albümlerde de yer aldı. Özer, bestelerini, kendi geliştirdiği ve “Aşure” ismini verdiği program ile yapıyor.