Türk-Amerikan ortak yapımı "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi

Türk asıllı yönetmen Sean GK'nin yönetmenliğini üstlendiği ve dünyaca ünlü Holywood yıldızlarının da rol aldığı “X The End Time” filminin fragmanı üç günde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Merkezi ABD'de bulunan Newway Film Stüdyoları'nın hazırladığı Tük-Amerikan ortak yapımı X The End Time filminde, dünyaca ünlü Holywood yıldızları; Costas Mandylor, Kristanna Loken, Tom Didiman, Franky Lankester gibi oyuncuların yanı sıra Türkiye'den de Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen gibi oyuncular rol alıyor. Filmin fragmanı Amerika'da gösterime girdiği ilk üç günde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı. Yapımcılığını Sean GK ve Maxx Oliver'in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda yine Türk asıllı Amerikalı Yönetmen Sean GK var.

Bir bölümü İzmir'de çekildi

Çekimlerinin bir bölümü Türkiye'de İzmir ve çevresinde tarihi mekanlarda yapılan X The End Time filminde, meteor yağmuru sonucu sağ kalan bir avuç insanın var olma mücadelesi anlatılıyor. Türkiye'de başlayan filmin çekimlerine halen Amerika'da devam ediliyor.

Film hakkında konuşan Sean GK, “Türkiye aslında çok modern bir ülke; fakat ülkemizde çekilen ve dünyada gösterime giren yabancı filmlere baktığımız zaman daha farklı gösteriliyor. Biz bu filmle başta İzmir olmak üzere ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve insanımızın güzelliklerini bir şekilde dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla filmin fragmanını da Türkiye'de çektik” dedi.

Seferihisar Antik Teos Kenti, Alanya, Kapadokya, Frigya gibi tarihi mekanların tanıtımının da yapılacağı filmin 2022 yılının Temmuz ayında dünya çapında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin 2023 yılında Türkiye adına Oscar'a aday gösterilmesi de şimdiden konuşulanlar arasında yer alıyor.