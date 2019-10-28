Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesinden Cumhuriyet yemeği

Türk Anneleri Derneği Aliağa Şubesi, düzenlediği Cumhuriyet yemeğinde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. İhtiyaç sahibi öğrenciler ve burslu öğrenciler yararına yapılan yemeğe; Aliağa Belediyesi'nin meclis üyeleri, esnaflar ve iş adamları katıldı. Yalı Mahallesi'ndeki yemekte bağışta bulunanlara teşekkür eden Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, gelirin öğrencilere aktarılacağını belirtti.

Demircan, "Cumhuriyet; bağımsızlıktır, özgürlüktür, eşitliktir. İnsanca ve güven içinde yaşamaktır, düşünce serbestliğidir. Seçme ve seçilme hakkıdır. Türk Milletinin yeniden doğuşudur. En büyük bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramımızın 96. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca, etkinliğe katılanlar çalan müzik eşliğinde eğlendi ve 10. Yıl Marşı'nı söyledi.