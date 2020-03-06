Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesinden Kadınlar Günü programı

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir programa ev sahipliği yaptı. Programdaki sunum ise ilgiyle izlendi. Türk Anneler Derneği Aliağa Şube Başkanı Didem Örnek Demircan, "Kadının birçok vasfı var; kadın annedir, kadın eştir, öğretmendir, aşçıdır, doktordur, hasta bakıcıdır, avukattır, tarlada çalışandır. Artık kadın cinayetini, kadın istismarını, kadına karşı şiddeti lafta değil fiili olarak durdurabilmesini istiyoruz. Biz Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi olarak en büyük dileğimiz ve amacımız budur" dedi. Programda kadınlara karanfilde dağıtıldı.

Organizasyona ayrıca; Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP Kadın Kolları Başkanı Güneş Ataş, MHP Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın eşi Özlem Acar ve üyeler katılım gösterdi.