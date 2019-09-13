İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Anneler Derneği, burs desteğini artırdı

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, 10 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ve burs miktarını da ikiye katladıklarını belirtti.




İzmir'in Aliağa ilçesinde Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi tarafından birlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi. Yaklaşık 100'e yakın kişiye verilen kahvaltıda yıl boyunca yapılan ve yapılması planlanan etkinlikler anlatıldı. Okumaya muhtaç öğrencilere yardım ve burs verdiklerini söyleyen Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, "Kahvaltımızı Aliağa'nın kurtuluşu olduğu için özellikle bu güne denk getirdik. Dolayısıyla Ulu Önderimiz Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bizlere bu günleri yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu seneye çok güzel başladık. Üniversiteli öğrenci sayısını artırarak 10 çocuğumuza burs veriyoruz. Geçen yılki burs miktarlarını ikiye katladık. Aynı zamanda iki lise öğrencimizin de bursları devam ettiriyoruz. Ayrıca bir çocuğumuzun da öğle yemeğini karşılıyoruz. Bunların haricinde Çölyaklı çocuklarımız var, onların erzak yardımları devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılı okulların açılması nedeniyle ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencisi bazı çocuklarımıza kırtasiye, çanta, kalem kutusu, defteri, kalemi ve boyası gibi bazı okul ihtiyaçlarını paketler hazırlayarak verildi. Çocuklarımızın mutluluğunu görmenizi isterdim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.