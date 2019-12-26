Türk Anneler Derneğinden yeni yıl kahvaltısı

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi, yeni yıl nedeniyle düzenlediği kahvaltı programında çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, 2020'nin herkese hayırlı olmasını diledi. Demircan, "Önümüzdeki yıl inşallah bütün güzellikleriyle gelsin. Hiç ağlamayalım, hep gülelim" dedi.

Programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın eşi Özlem Acar, CHP Aliağa İlçe eski Başkanı Gülsen Cirit, İYİ Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi Gülten Taşbaş ve dernek üyeleri katılım gösterdi.