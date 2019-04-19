Türk Anneler Derneği'ne yeni katılan 40 üyeye rozet

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi'nin düzenlediği ve 124 kişinin katılım sağladığı kahvaltı programında, derneğe katılan üyelere rozet takıldı.

Yaklaşık 42 üyesiyle bugüne kadar Aliağa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği burslarla eğitime destek sağlayan Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi, Sanat Sokağı'ndaki bir kafede kahvaltı programı düzenledi. Etkinlikte, derneğe katılan 40 üyeye rozet takıldı.

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, 12 Şubat'ta yapılan kuruldan sonra göreve başladıklarını belirterek, "Tüm eski dönem başkan yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Kendilerine sizlerin önünde bir kez daha teşekkür ederim. Biraz size bu süreçte neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum; biliyorsunuz üyeler olarak ortak nokta çocuklarımız. Yaşları 4,8 ve 9 olan üç çölyak hastası çocuğumuza sizlerin de katkılarınızla gıda yardımlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında isimleri belirlediğimiz 13 ilköğretim öğrencisi çocuğumuzu yeni kıyafetlerle sevindireceğiz. Üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımızın bursları devam ediyor. Tabii ki burada en önemli verdiğimiz yardımların devamı. Dolayısıyla devamının da bekleriz. Bizlere bağışlarınızla, üyelik aidatlarınızla ve gıda paketlerinizle bulunmuş olduğunuz katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Birlikten güç doğacağına her zaman inanıyoruz" dedi.