Türk ayakkabı sektöründen İtalya çıkarması

Türk ayakkabı ve çanta sektörü, dünyanın en önemli ayakkabı fuarı olarak kabul edilen Expo Riva Schuh Fuarı'na katıldı. İtalya'nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşen fuarda 10 Türk firması tarafından sergilenen Türk ayakkabı ve çantaları büyük ilgi topladı.

Expo Riva Schuh Fuarı'na ilk kez milli katılım sağlandığını ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “Expo Riva Schuc Ayakkabı Fuarı dünya üzerinden sezonun ilk fuarı olarak bilinir. Özellikle Avrupa kökenli toptancıların ve büyük mağazacıların ziyaret ettiği bu fuara bugüne Türkiye'den Milli Katılım konusunda başarı sağlanamamıştı. Bunun nedeni fuarın fiziksel yapısı ve yoğun talep görmesi. Bu kez Milli Katılımı sağlamayı başardık ve fuardan mutlu döndük” diye konuştu.

Fuarın yapısı ve tarihçesi hakkında bilgi veren Zandar, “Bu fuarın tarihçesi oldukça ilginç. Bölgedeki otellerde başlayan ve giderek yıldan yıla büyüyen bir organizasyon. Biz de fuarın ilk başladığı ve halen pek çok dünya markasının sunum yaptığı Du Lac et Du Para Otel'de milli katılım organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın son derece memnun olduğu fuarımızı başarı ile tamamladık” dedi.

Zandar, fuarda katılımcı firmaları yalnız bırakmayarak ziyarete gelen Milano Baş Konsolosu Özgür Uludüz'e teşekkür etti. Expo Riva Fuarı'na katılımı sürdüreceklerini de belirten Zandar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yaptıkları ayakkabı ihracatını arttırmayı ve yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“İtalya'da Türk ayakkabısının bayrağını açtık”

Fuar hakkında düşüncelerini paylaşan Cabani Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti temsilci Kubilay Kaban, şöyle konuştu:

"Garda Fuarı'na daha önce çok defa ziyaretçi olarak gitmiştim. İlk kez bu sene Milli Katılım organizasyonu ile katıldık. Burası çok prestijli bir ayakkabı köyü gibi oluyor; ayakkabıcılar, modeller buluşuyor. Çok önemli firmaların olduğu otelde stant açtık. Ciddi alıcılarla tanıştık, numune siparişleri aldık. Türk ayakkabısının bayrağını İtalya'da açtık. Peru'dan, Romanya'dan; İtalya, Sırbistan, İsrail'den, Lübnan'dan, Yunanistan'dan, Amerika'dan, Tunus'tan, Rusya'dan, İngiltere'den ve Fransa'dan ziyaretçiler geldi. İlk yıl hiç olmayan bir yeri Türk ayakkabı sektörüne tahsis ettiler. Bu da Ege Deri ve Deri Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan Zandar'ın cesareti ve özverisi ile oldu. Milli Katılımın büyüyerek etmesini temenni ediyor, herkese teşekkür ediyorum.”

Mehmet Güler Ayakkabı Deri Mamulleri San. Tic. Ltd. Şti temsilcisi Fırat Güler ise "Garda Fuarı sektörümüz açısından çok önemli bir fuar ve Türkiye olarak bu fuarda maalesef yer bulamıyorduk. Artık biz de fuarda güçlü bir şekilde varız. Bu fuarda çok önemli alıcılarla tanışma fırsatı bulduk ve ilk fuar olmasına karşın memnun ayrıldık. Gelecek fuarlarda daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kulalndı.

40 ülkeden bin 400 civarı firma

Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden bin 400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor. Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na, 235 metrekarelik Türkiye standında, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Milli Katılım Organizasyonu ile pek çok firma katıldı.