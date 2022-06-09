Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçıları İtalya'da şova hazırlanıyor

İtalya'da düzenlenen dünyanın en prestijli ayakkabı ve saraciye fuarı Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarında Türkiye rüzgârı esecek. Dünya genelinden 722 firmanın katıldığı fuara Türkiye, 113 firma ile katılarak, ev sahibi İtalya'dan sonra en fazla firma ile katılan ülke olacak.

11-14 Haziran 2022 tarihlerindeki Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarının Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üstleniyor. EDMİB organizasyonu ile 32 firma yer alacak. Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin 2020 yılında 997 milyon dolar olan ihracatlarını 2021 yılında yüzde 25'lik artışla 1 milyar 250 milyon dolara taşıdığını aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, İtalya'daki Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarında kuracakları ihracat bağlantılarının bu hedefe ulaşmalarına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

İtalya'daki fuara dünyanın dört bir tarafından ithalatçıların geldiğine vurgu yapan Zandar, “Çin'den, İspanya'ya, Hindistan'dan Almanya'ya, Brezilya'dan İtalya'ya dünyanın ayakkabı ve saraciye ihracatçıları ve ithalatçıları Garda Fuarı'nda buluşacak. EDMİB olarak İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Konya ve Denizli'den ihracatçılarımızla Türkiye'nin ayakkabı ve saraciye sektöründeki üretim gücünü ve yeni koleksiyonlarımızı sergileyeceğiz. 2 yıllık pandemi sonrasında katılımın yoğun olduğu, verimli bir fuar olacağına inanıyoruz. Türk ekonomisinin döviz ihtiyacı ortada. Bu ihtiyacı karşılamak için ihracatçılar olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayakkabı ve saraciye sektörünün 2022 yılı ocak-nisan dönemi ihracat performansı hakkında da bilgi veren Başkan Zandar sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayakkabı sektörümüz 2022 yılının 4 aylık döneminde ihracatını yüzde 22'lik artışla 364 milyon dolardan 442 milyon dolara çıkarırken, saraciye sektörümüz ihracatını yüzde 53 geliştirerek 68,4 milyon dolardan 105 milyon dolara taşıdı. İki sektörümüzün toplam ihracatı da yüzde 27'lik artışla 432 milyon dolardan, 547 milyon dolara ilerledi. Pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla iki sektörümüzün de ihracat performanslarındaki artışın süreceğine inanıyoruz.”

İtalya'nın Riva Del Garda şehrinde 11-14 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”na EDMİB 6. kez Milli Katılım Organizasyonu yapacak. Milli Katılım Organizasyonu ile katılan 32 firma fuar ana binasında 897 metrekarelik' Türkiye standında ürünlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacak.