Türk bilim insanına en prestijli ödül

Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenen ve kanserden Alzheimer'e kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinlerle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Havan Ödülleri' kapsamında ‘Araştırmacı Ödülü' alan Prof. Dr. Kırmızıbayrak'ı ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.

EÜ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak ve ekibi, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenen ve kanserden Alzheimer'e kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinler üzerine 2003 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor. Söz konusu kötü mutant proteinlerle ilişkili hastalıklar alanında ulusal ve uluslararası projelerde yer alan Prof. Dr. Kırmızıbayrak ve ekibi, bu proteinlerin yıkımlarını düzenleyen mekanizmaların aydınlatılmasının yanı sıra kimyasal ve RNA temelli biyolojik ilaçların geliştirilmesi ve klinik öncesi çalışmaları da gerçekleştiriyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarıyla eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Havan Ödülleri' kapsamında ‘Araştırmacı Ödülü' alan Prof. Dr. Kırmızıbayrak'ı ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.

“Hocamızla gurur duyuyoruz”

Egeli bilim insanlarının başarılı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası arenada sıklıkla anıldığına dikkat çeken Rektör Budak, “Hocalarımız önemli çalışmalara imza atıyor. Yürüttükleri araştırma projeleri zaman içinde somutlaştırılarak ülkemiz ekonomisine ve toplumumuzun yararına kullanılıyor. Üniversite-sanayi işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak için yaptığımız çalışmalardan da önemli çıktılar elde ettik. Dışa bağımlılığı azaltacak projelerin geliştirilmesine ayrıca önem veriyoruz. Yerli ve milli üretime katkı sunacak her projeye destek oluyoruz. Çalışmalarıyla eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden birini alan hocamızı kutluyorum. Hocamızla gurur duyuyoruz. Benzer çalışmaların artması için de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Hastalıkların tedavisi için umut vaat ediyor”

Kötü mutant proteinlerin yıkım mekanizmalarını düzenleyen spesifik ilaç moleküllerinin keşfinin birçok hastalığın tedavisi için umut vaat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kırmızıbayrak, “Yurt dışındaki birçok ilaç ve biyoteknoloji firması da araştırmalarını bu konuya odaklamaya başladı. Birçok hastalıkla ilişkilendirilmiş adrenal bez steroid hormonlarının metabolizmasında rol oynayan yeni bir genin ve potansiyel bir ilaç molekülünün keşfi üzerine yürüttüğümüz proje ve bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldük. Çalışmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası birçok ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Rektör Hocamıza ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.