Türk denizcilik sektörüne katkı sağlayacak dernek

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Sinem Oğiş, denizcilik sektöründe çalışan akademik eğitim ve birikime sahip 40 yaş altı çalışanların bir araya geldiği uluslararası YoungShip kuruluşunun bir ağını da Türkiye'ye taşımayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden üyeleri bulunan Youngship'in Türkiye dernek başkanlığını yürüten Sinem Oğiş, son yıllarda Türk denizcilik sektörünün küresel rekabet gücünün artması nedeniyle derneği açmaya karar verdiğini söyledi. Oğiş, “Türk genç çalışanların dünya denizcilik sektörü ile bütünleşmesini hızlandırmayı hedefliyorum” dedi.

İzmir merkezli dernek

Yaşar Üniversitesi Hukuk fakültesinden 3'üncülük derecesiyle mezun olan, ardından Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesinde deniz hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Oğiş, Almanya Ausgburg Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı akademik kariyerinin yanı sıra Türkiye'deki gençleri dünya denizcilik sektörü ile bütünleştirmeyi hedeflediğini belirten Oğiş, “YoungShip, kar amacı gütmeyen profesyonel bir kuruluş. Uluslararası YoungShip ağı bugün, Norveç, Kıbrıs, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Singapur, İngiltere, BAE, İsveç, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Amerika, Almanya, Nijerya, Fransa, İspanya ve Tanzanya'dan 3 binin üzerinde üyeye sahip. Son yıllarda ülkemizde de denizcilik sektöründe akademik eğitim ve birikime sahip olan genç çalışanların artması nedenleri ile YoungShip kuruluşunu Türkiye'ye taşımak için girişimde bulunduk ve Youngship'in Türkiye derneğini kurduk. Derneğimiz İzmir merkezli olmak üzere Türkiye çapında faaliyet gösterecek. Ayrıca derneğin şu an için mevcut 8 yönetim kurulu üyesi bulunuyor” bilgisini verdi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını istiyoruz

Youngship Türkiye'nin ülkemize sağlayabileceği katkılar hakkında da bilgi veren Oğiş, “Son yıllarda ülkemizin ticaret hacminin ve limanlarının uluslararası ticarette öneminin artması ile beraber denizcilik sektöründe mühendislik, hukuk, ekonomi gibi önemli akademik derecelere sahip nitelikli çalışan sayısı gittikçe artmaktadır. Çalışanlar arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşım yolu ile denizcilik sektöründe yeni iş alanları arasındaki uyum ve bütünleşmeyi sağlamayı da amaçlıyoruz. Teknoloji ve bilgi birikimini etkili ve verimli kullanabilen yeni çalışan neslinin Türkiye'nin her alanda gelişimine katkı sağlayabilecek en önemli unsur olduğu düşüncesi ile genç çalışanların temsil edildiği ve bir araya geldiği bir küresel organizasyonun Türkiye'deki varlığını Türk denizcilik sektörüne bir katma değer olarak değerlendiriyorum. Öte yandan uluslararası organizasyonlar YoungShip'in ana etkinlik alanını oluşturuyor. Örneğin, her yıl YoungShip International'ın bulunduğu ülkelerden birinde uluslararası bir etkinlik olan ShipCon düzenleniyor. Biz de Türkiye'nin ShipCon etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmasını öncelikli olarak amaçladık” diye konuştu.

Rakamlarla deniz yolu taşımacılığı

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de Ocak-Haziran 2018 döneminde yapılan ithalatın yüzde 59,5'i, ihracatın ise yüzde 63,1'i deniz yolu ile gerçekleştirildi. 2018 yılının ilk yarısında, 2017'nin aynı dönemine göre ithalatta en yüksek artış oranı yüzde 17,1 ile deniz yolunda görüldü. Türkiye, söz konusu dönemde deniz yoluyla ithalatını 62,5 milyar dolardan 73,2 milyar dolara yükseltti.