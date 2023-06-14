Türk doğal taş ihracatçıları Çin'de hedef büyüttü

Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden olan ve 2022 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Türk doğal taş sektörü, en büyük ikinci ihraç pazarı Çinli alıcılarla 4 yıllık aranın ardından bir araya geldi.

23. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı, 5-8 Haziran tarihleri arasında 170 bin m2'lik alanda 22 holde 174'ü yabancı olmak üzere bin 308 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptı. Fuarda doğal taşın yanı sıra yapay taşlar, makine ve teçhizat, tasarım ve Türk taşlarının da yer aldığı doğal taş çeşitleri, koleksiyon alanları ve sektörel medya stantları da yer aldı.

419 milyon dolar ihracat

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “2022 yılında Çin'e doğal taş ihracatımız 419 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise 152 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye her Xiamen fuarında olduğu gibi bu sene de 60 firma ile en yüksek yabancı katılımcı sayısına sahipti. Bin 746 metrekarelik alanda 47 firma ile milli katılım sağlayan ülkemizin yanı sıra fuara İtalya, Brezilya, Mısır, Brezilya ve Portekiz de milli katılım organizasyonu düzenledi. Fuarı 4 günde toplam 139 bin 41 kişi ziyaret etti. Çinli ziyaretçiler 2019 yılına oranla yüzde 24 artarken, yabancı ziyaretçiler de yüzde 50 artış gösterdi. 91 ülkeden ziyaretçi gelirken, başı çeken ülkeler Hindistan, Rusya, Güney Kore, Vietnam ve Malezya'ydı” dedi.

Türk doğal taşları VR gözlük ile tanıtıldı

Başkan Alimoğlu, “Yenilenen tasarımları ile fuarın odak noktalarından olan Türk firma stantlarında sergilenen Türk doğal taşlarımız, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İlk günden fuarın son gününe kadar yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olan ihracatçılarımızın stantları, hem eski ticari ilişkileri canlandırmak için gelen müşteriler hem de yeni iş imkanlarına imkan sağlayacak ithalatçılar ile doldu. Xiamen Fuarı'nda birliğimiz standında, sektör paydaşlarına VR gözlük ile maden ocağını sanal ortamda görme ve ocaktaki risk faktörlerini uzaktan tanımlama eğitimi alma deneyimi kazandırıldı. Diğer yandan Amorf Tasarım Yarışması ile sektörel etkinliklerimiz, ülkemiz ve sektörümüz tanıtıldı” diye konuştu.

Canlı yayında Türk doğal taşları anlatıldı

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, aynı zamanda pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Halilullah Kaya ve Akın Yeşilkaya, Xiamen Stone Fair web sitesi ve Xiamen Stone Fair's wechat kanalı üzerinden canlı yayınlanan programda Türkiye'den Çin'e ihracatın geliştirilmesi hedefiyle ülkemiz taşlarının çeşitliliği ve kalitesi ile Türkiye Madenciliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracatının durumu ve Milli Katılım Organizasyonu hakkında bilgi aktarımında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ve Guanco Ticaret Ateşesi Dilan Can, 23. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'nı ziyaret ederek Türk ihracatçıların soru ve sorunlarını dinledi, Çin pazarı hakkında ihracatçılara bilgi verdi. EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu başkanlığındaki heyet, Çin Ulusal Doğaltaş Birliği ve Xiamen İthalat İhracat Birliği ile görüşmelerde bulunarak kurumlar arası iş birliğini artırma konusunda mutabakat sağladı. Ayrıca fuarda ve doğal taşın Çin'deki merkezi Shitou'da incelemelerde bulunarak 4 yıl aradan sonra Çin'de yaşanan sektörel gelişmeleri yerinde inceledi, uluslararası camia ile istişarede bulunarak sektörümüz için tehdit ve fırsatları gözlemleme fırsatı buldu.