Türk doğal taş sektörü 2021 yılı sonunda 2 milyar dolar ihracat hedefliyor

En büyük ihraç pazarı Çin'de 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Covid-19 virüsü nedeniyle 2020 yılında kötü zamanlar geçiren Türk doğal taş sektörü, 2021 yılının ocak–nisan döneminde ihracatını yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara ulaştı ve üzerindeki kara bulutları dağıttı. Doğal taş sektörü, 2021 yılının ikinci yarısında Covid-19 aşısının yaygınlaşmasıyla dünya ticaretinde daha da hareketlenme bekliyor ve 2021 yılı sonunda ihracatını 2 milyar doların üstüne taşımayı hedefliyor.

Renk ve desen zenginliğiyle moda olan taşları anında dünya pazarlarına sunma şansına sahip olan Türk doğal taş sektörü 2021 yılının ocak–nisan döneminde isteyene işlenmiş, isteyene blok mermer satarak her iki grupta da ihracatını arttırmayı başardı.

Türkiye'nin 2020 yılının ocak–nisan döneminde 173 milyon dolar olan blok mermer ihracatı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 42'lik artışla 246 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin blok mermer ihracatında Çin 196 milyon dolarlık tutarla aslan payını aldı.

2021 yılının ocak-nisan döneminde Türkiye'nin işlenmiş ürün ihracatı, yüzde 17'lik artışla 320 milyon dolardan 374 milyon dolara çıktı. 135 milyon dolarlık Türk doğal taşı talebinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri, işlenmiş mermer talebinde ilk sıranın sahibi oldu. Türk doğal taş sektörü, blok mermer ihracatında doğuya yönelirken, işlenmiş ürün ihracatında yönünü batıya döndü.

Türkiye'nin doğal taş sektöründe dünya rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajı yanında, renk ve desen zenginliğine sahip olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu sayede her türlü talebe cevap verebildiklerinin altını çizdi.

Kaya: “2021 yılı sonu hedefimiz 2 milyar doları aşmak”

Pandeminin yaralarını sardıklarını anlatan EMİB Başkanı Kaya, “2021 yılı ocak-nisan döneminde 620 milyon dolar ihracat gurur verici. Sektörümüz her krizden olduğu gibi pandemi krizinden de inadına üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ederek kurtuldu. Konteyner ve navlun fiyatlarındaki büyük artışlara rağmen elde edilen bu ihracat rakamları nedeniyle sektörümüzdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Konteyner bulamadıkları için 1,5-2 aydır ürünleri depolarında bekleyen ihracatçılarımız var. Konteyner krizi olmasaydı ihracatımız 700-750 milyon dolar aralığına çıkabilirdi. 2021 yılının ikinci yarısında aşılama oranlarının yükselmesi ve konteyner krizinin çözülmesiyle doğal taş ihracatında 2 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Doğal taş sektörü ağustos ayında Marble Fuarına hazırlanıyor

Pandemi nedeniyle 2020 yılında dünya genelindeki büyük doğal taş fuarlarının hiçbiri düzenlenememişti. Dünya'nın ikinci büyük fuarı kabul edilen İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları ağırlamaya hazırlanıyor.

İzmir Marble Fuarını Türk doğal taş sektörünün bayramı olarak nitelendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektör olarak Marble Fuarından azami faydayı sağlamak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

EMİB 219 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla zirvede yer aldı

Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2021 yılının ocak–nisan döneminde yüzde 26'lık artışla 493 milyon dolardan, 620 milyon dolara çıkarken, Ege Maden İhracatçıları Birliği gerçekleştirdiği 219 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla en fazla doğal taş ihraç eden birlik konumunu korudu.

Türkiye'nin en çok doğal taş ihraç ettiği ülkelerin başında 196 milyon dolarlık tutarla Çin yer aldı. 2020 yılının ocak – nisan döneminde 139,5 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithal eden Çin'e, 2021 yılının 4 aylık döneminde doğal taş ihracatımız yüzde 41 artış kaydetti.

İşlenmiş Türk taşını en çok tercih eden ABD, 135,8 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithal ederek zirve ortağı oldu. Fransa, 33,2 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithalatıyla listede üçüncü sıraya adını yazdırdı. İsrail, Irak, Hindistan, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya en çok doğal taş ihraç ettiğimiz diğer ülkeler oldu. Türkiye, 2021 yılında 151 ülkeye doğal taş ihraç etmeyi başardı.