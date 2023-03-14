Türk doğal taş sektörü Türk cumhuriyetlerine ihracatını 150 milyon dolara çıkaracak

Türk doğal taş ihracatçıları, Orta Asya'nın en güçlü pazarları Kazakistan ve Özbekistan'da temaslarına başlarken, doğal taş sektörü, 2022 yılında Türk cumhuriyetlerine yaptığı 30 milyon dolarlık doğal taş ihracatını orta vadede 150 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor.

150 farklı çeşit, 650 renk ve desen seçeneği sunan Türk doğal taş sektörü, Türkiye'nin doğal ihracat lideri Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 12-19 Mart 2023 tarihlerinde Kazakistan ve Özbekistan'da organize ettiği Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetleri ile yoğun bir hafta geçiriyor. Türkiye'nin 2022 yılında 2 milyar 96 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “2022 yılında Kazakistan'a yüzde 30 azalışla 8 milyon dolar, Özbekistan'a ise yüzde 18 artışla 10 milyon dolarlık ihracat yaptık. Özbekistan ve Kazakistan aynı köklerden geldiğimiz, aynı tarihi paylaştığımız, çok güçlü ortak değerlere sahip olduğumuz iki ülke. Aynı zamanda Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin Orta Asya stratejilerinde merkez rol üstlenen ülkeler. Çin'in Kuşak ve Yol projesinde Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın stratejik pozisyonu hem altyapı yatırımlarının büyüyeceğine hem de başka sanayi kollarında da bölgesel üretim merkezi olabileceğine işaret ediyor” dedi.

"Orta vadede 150 milyon dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz"

Başkan Alimoğlu, “17 doğal taş ihracatçısı firmamız 13 Mart'ta Almatı şehrinin en büyük doğal taş firmalarından Royal Stone, N Stone Grup, Agregator firmalarını ziyaret etti. 14 Mart'ta ise 30'un üzerinde Kazak firma ile ikili iş görüşmesi yaptılar. 15 Mart'ta Ceramo Stone Group, Chest, Kerama Group, Stone World, Anar, Sam Stone, Alatau, Kerama World firmalarına fabrika ziyareti gerçekleştirip heyetin diğer ayağı olan Özbekistan'a geçecekler. Ticaret Bakanlığımızın hedef ülkeler arasında gösterdiği Özbekistan Taşkent'te ise 16 Mart'ta doğal taş ihracatçılarımız 25 satın almacı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. 17 ve 18 Mart 2023 tarihlerinde Imperador, Artprofgroup, Natural Stone City, Gazgan Stone, Laminam Surfaces fabrika ziyareti gerçekleştirmesinin ardından Ticaret Heyetimizi sonlandıracaklar. 2022 yılında Türk cumhuriyetlerine 30 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Orta vadede 150 milyon dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.