Türk Hava Kurumundan 94. yıl kutlaması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Şubat 1925'de "İstikbal göklerdedir" öngörüsü ile kurulan sivil havacılık teşkilatı olan Türk Hava Kurumu (THK) Aliağa Şubesi, 94. yaşını törenle kutladı.

Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesi yönetim kurulu üyeleri yanı sıra genç kanatlar katıldı. Aliağa Şube Başkanı Sedat Okşar'ın Türk Hava Kurumu çelengini koymasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sedat Okşar, Türkiye'de havacılık sanayisi, askeri, sivil, sportif ve turistlik havacılığın gelişmesi amacıyla kurulan Türk Hava Kurumunun 94. yılını kutladıklarını belirterek, "THK'nın 16 Şubat 1925 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Cumhuriyet'in en eski ve köklü kurumlarından biri. Milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kurumunun 94. yılına erişmiş olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Biz Türk Hava Kurumu'na gönül vermiş olanların tek amacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu kurumu yaşatmak ve büyütmektir. 2008 yılında başlayan ve bir gönüllülük harekatı olan 11-22 yaş arası gençlerden oluşan havacılık faaliyetlerini tanıtmak olan genç kanatlarımızın sayısı 5 bini geçmektedir. Ama bunlar yetmemektedir. Tüm gençlerimizi Türk Hava Kurumun açtığı kurslara davet ediyorum “dedi.