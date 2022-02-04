Türk ihracatçılar e-ihracatla Çin'e kafa tutuyor

Türk üreticilerinin ürünlerini dünyanın pek çok noktasına pazarlayan BSP Atmaya Danışmanlık'ın CEO'su Pierre Barroso, uluslararası pazarda en çok Çin ile rekabet içinde olduklarına vurgu yaptı. Pierre Barroso, Çin'in oluşturduğu boşluğu Türk üreticilerin iyi kullanmadığını düşündüğünü belirterek, “Türkler bu avantajı iyi kullanmalı. Çin lojistikten dolayı şu an avantajını kaybetti, bu durumu iyi değerlendirmek gerek, aksi takdirde Çin'den aldığımız pazarı tekrar kaptırabiliriz” dedi.

Otomotiv, medikal, kozmetik, tekstil gibi sektörlerde dünyanın pek çok noktasına ürün tedarik eden BSP Atmaya Danışmanlık, kurulduğu 2019'dan bu yana ihracat hacmini genişletti. Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Malta, Rusya, Fas gibi ülkelere Türkiye'den ürün tedarik eden firmanın CEO'su Barroso, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekerek, “Dünyanın en önemli üretici ülkelerinden biri olan Türkiye gerek konumu gerek lojistik avantajı ile dünyanın en stratejik konuma sahip ülkelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Fransa, Portekiz ve Türkiye'de yedi ofis

Fransa, Portekiz ve Türkiye'de ofisleri bulunan ve 30 personelle operasyonlarını sürdüren firmanın ihracat hacmini geliştirmek için yeni pazarlar aradıklarını anlatan Barroso, “Yeni pazarlar oluşturmak için Amerika'da şirket kurma girişiminde bulunduk. Fransa ve Amerika benim işim için en çok potansiyele sahip iki ülke. Benim de Fransız olmamın etkisi büyük şüphesiz” şeklinde konuştu.

“Dünya e-ticaret ile dönüyor”

E-ihracatın öneminin de altını çizen Barroso, “Dünya e-ticaret ile dönüyor. Artık alıcı ile satıcının bir araya gelmesi çok daha kolay. Yeter ki müşterinizin güvenini sarsmayın. Hedefimiz müşterilerimizle güven içinde ve uzun vadeli ticaret yapmak. 2019 yılında internette araştırmalarım sonucu keşfettiğim TurkishExporter, yeni pazar oluşturmamda ve aradığım üreticileri bulmamda bana kolaylık sağlıyor” diye konuştu.