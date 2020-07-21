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Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Süvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinine ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye gelerek Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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