Türk kara sularında bu yıl 57 bin 458 düzensiz göçmen yakalandı

2018 yılına kıyasla artan düzensiz göç olay sayılarına paralel olarak yakalanan düzensiz göçmen sayıları da artış gözlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk kara sularında düzensiz göçmenlere karşı yoğun bir mücadele veriyor. Hemen hemen her gün Ege Denizinde ağırlıklı olmak üzere yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere operasyon düzenleyen ekipler, göçmenlerin ölüme yolculuğunun önüne geçiyor.

2018 yılında 638 olan düzensiz göç olay sayısı, 2019 yılında bin 674'ye yükseldi. 2018'de ölüme yolculukta yakalanan düzensiz göçmen sayısı 24 bin 692 olarak kayıtlara geçerken, 2019 yılında bu sayı büyük bir artış göstererek 57 bin 458'e ulaştı.

Öte yandan, 2018 yılında yurt dışına kaçak yollarla geçiş esnasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahıs sayısı 93 iken 2019 yılında bu sayı 33'e geriledi.

Yurt dışına yasa dışı yollarla geçişi organize ettiği belirlenerek ekipler tarafından yakalanan organizatör sayısı ise 2018 yılında 82 olarak açıklanırken, 2019 yılında ise toplamda 79 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma, sahil güvenlik ve emniyetin müşterek operasyonlarının da 43 bin 30 olduğu ifade edildi. 695 organizatör ise müşterek operasyonlarda yakalandı.